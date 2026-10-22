Muere Tom Skerritt, actor de ‘Alien’ y ‘Top Gun’, a los 93 años

También destacó por su apoyo a veteranos de guerra

El actor estadounidense Tom Skerritt, reconocido por sus participaciones en películas como ‘Alien’, ‘Top Gun’ y ‘MAS*H’, falleció a los 93 años, y dejó una extensa trayectoria en el cine y la televisión. A lo largo de más de seis décadas, trabajó con directores como Ridley Scott, Robert Altman y Robert Redford, además de obtener un premio Emmy por su actuación en la serie ‘Picket Fences’. Su muerte fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que recordaron tanto su carrera artística como su compromiso con distintas causas sociales.

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¿De qué murió Tom Skerritt, actor de ‘Alien’ y ‘Top Gun’?

De acuerdo con información publicada por varios medios, Tom Skerritt falleció el miércoles 21 de octubre de 2026 por causas naturales. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó su tristeza y solicitó privacidad durante el duelo.

“Nuestra familia lamenta profundamente comunicar que Tom Skerritt falleció el 21 de octubre de 2026 por causas naturales”, señalaron sus familiares (vía People).

Tom Skerritt en ‘Top Gun’ (imagen: IMDb)

También destacaron algunas de las cualidades del intérprete, quien dedicó parte de su vida a apoyar a veteranos de guerra y promover proyectos relacionados con la creatividad y la conservación ambiental.

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“Si bien el mundo conocía a Tom por su destacada trayectoria como actor, nosotros lo conocíamos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas”, añadieron.

Al actor le sobreviven su esposa, Julie Tokashiki, sus cinco hijos, cinco nietos y dos bisnietos. La familia informó que los detalles sobre un homenaje conmemorativo se darán a conocer posteriormente.

De ‘MAS*H’ a ‘Alien’: Las películas que marcaron su carrera

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Tom Skerritt sirvió en la Fuerza Aérea estadounidense antes de estudiar en la Universidad Estatal Wayne y en UCLA. Inicialmente, deseaba convertirse en escritor o director, y más adelante comenzó a actuar para debutar en el cine con ‘War Hunt’ (1962).

Su carrera despegó gracias a ‘MAS*H’ (1970), dirigida por Robert Altman, donde interpretó al cirujano Duke Forrest. Posteriormente, apareció en producciones como ‘The Turning Point’ (1977) y ‘Alien’ (1979).

En esta última dio vida a Dallas, capitán de la nave Nostromo. Curiosamente, rechazó inicialmente el papel, pero reconsideró su decisión después de ver ‘Los Duelistas’, el debut cinematográfico de Ridley Scott. Durante una entrevista de 2019 con The A.V. Club, recordó el rodaje de ‘Alien’ como “una de las cosas más memorables” de su trayectoria.

En 1986 interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf en ‘Top Gun’, junto a Tom Cruise. También participó en ‘Steel Magnolias’ (1989), ‘A River Runs Through It’ (1992), ‘Contact’ (1997) y ‘Ted’ (2012).

Su éxito televisivo y su legado fuera de Hollywood

Tom Skerritt (imagen: Wikimedia Commons)

Aunque participó en numerosas películas, Tom Skerritt también alcanzó reconocimiento televisivo gracias a ‘Picket Fences’, serie creada por David E. Kelley y transmitida entre 1992 y 1996. Su interpretación del sheriff Jimmy Brock le llevó a ganar el Emmy como mejor actor protagonista de una serie dramática en 1993, además de recibir otras nominaciones.

Fuera de la actuación, cofundó TheFilmSchool en Seattle y Red Badge Project, una iniciativa destinada a ayudar a veteranos de guerra mediante la escritura y narración de experiencias personales. Uno de sus últimos papeles protagónicos fue en ‘East of the Mountains’ (2021), donde interpretó a un cirujano retirado que enfrenta una enfermedad terminal.

Con más de 150 créditos cinematográficos y televisivos, Tom Skerritt deja una trayectoria que abarca varias generaciones del entretenimiento estadounidense.

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