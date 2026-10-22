‘Carrie’ es renovada para una segunda temporada y Stephen King aprueba que la historia vaya más allá de su novela

La nueva adaptación de ‘Carrie’, desarrollada por Mike Flanagan para Prime Video, tendrá una segunda temporada. La plataforma confirmó la renovación de la serie basada en la primera novela de Stephen King, publicada en 1974, después de su estreno reciente. El anuncio reveló que el escritor continuará involucrado en el proyecto, que pretende explorar nuevas posibilidades narrativas para uno de sus personajes más conocidos.

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¿Por qué Prime Video renovó ‘Carrie’ para una segunda temporada?

De acuerdo con información publicada por JoBlo, Amazon MGM Studios decidió continuar con la serie después de su desempeño durante las primeras semanas en la plataforma. La producción, estrenada el 7 de octubre, está protagonizada por Summer H. Howell como Carrie White y Samantha Sloyan como su madre, Margaret White.

Summer H. Howell en ‘Carrie’ (imagen: IMDb)

La primera temporada, compuesta por ocho episodios, consiguió alcanzar el primer lugar de Prime Video en más de 105 países, según los datos difundidos con el anuncio. Aunque no se revelaron cifras concretas de espectadores, la compañía destacó su capacidad para conectar con distintas generaciones y audiencias internacionales.

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Peter Friedlander, responsable de televisión global de Amazon MGM Studios, señaló que la recepción demuestra el potencial de esta nueva interpretación para continuar desarrollándose. La serie actualiza la historia de Carrie White mediante temas como el acoso escolar, la violencia en redes sociales y el despertar de sus habilidades telequinéticas, manteniendo elementos fundamentales de la novela original.

Stephen King respalda la continuación de la historia

Uno de los aspectos más importantes del anuncio es que Stephen King regresará como productor ejecutivo junto con Mike Flanagan, quien continuará desempeñándose como showrunner.

El escritor dio su bendición al proyecto y expresó su entusiasmo por el futuro del personaje y aseguró que tanto él como Flanagan están interesados en las posibilidades de la continuación:

“Me muero de ganas de que el público vea lo que le espera a Carrie White. Mike Flanagan y yo estamos entusiasmados con lo que viene a continuación. Sin duda, será algo apasionante”.

La participación de King resulta significativa porque la nueva temporada permitirá desarrollar acontecimientos que van más allá de la historia narrada en su novela de 1974. Flanagan también explicó que esa expansión formaba parte de sus intenciones desde el comienzo del proyecto:

“Desde el principio, imaginamos una historia que va mucho más allá del baile de graduación.”

Aunque los responsables todavía no han revelado la trama de los próximos episodios, las declaraciones confirman que la adaptación fue concebida con posibilidades de continuar después de los acontecimientos más conocidos de ‘Carrie’.

Mike Flanagan quiere convertir ‘Carrie’ en una trilogía televisiva

La renovación también acerca a Mike Flanagan a uno de sus objetivos creativos. Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el director explicó que su escenario ideal sería desarrollar la historia a lo largo de tres temporadas, con un arco narrativo divdiido en tres etapas.

Summer H. Howell en ‘Carrie’ (Prime Video)

Sin embargo, Prime Video únicamente ha confirmado una segunda entrega, por lo que todavía no existe garantía de que el proyecto alcance esa extensión.

La primera temporada contó también con las actuaciones de Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder y Matthew Lillard. Su recepción crítica fue variada, con elogios hacia las interpretaciones y cuestionamientos sobre algunos cambios introducidos en la historia original.

Por ahora, la segunda temporada de ‘Carrie’ no tiene fecha de estreno ni sinopsis oficial. Su confirmación, sin embargo, permitirá que Flanagan continúe explorando el universo de Stephen King con el respaldo del propio escritor.

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