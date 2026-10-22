Jenna Ortega revela que evita las redes sociales y las críticas de sus películas para proteger su salud mental

La protagonista de ‘Merlina’ expresó descontento con la proliferación de la IA

La fama desbordada puede convertirse en una experiencia difícil de manejar, especialmente para quienes han crecido frente a las cámaras desde muy jóvenes. Jenna Ortega, una de las actrices más reconocidas del momento, habló recientemente sobre las medidas que ha tomado para mantener una relación saludable con su imagen pública.

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La protagonista de ‘Merlina’ explicó que prefiere mantenerse alejada de las opiniones sobre su trabajo, las cifras de taquilla y las conversaciones que circulan en redes sociales, incluso cuando se trata de sus propios proyectos cinematográficos.

¿Por qué Jenna Ortega no ve sus propias películas ni lee las críticas?

En una entrevista reciente con Vogue, Ortega reveló que evita ver sus propias películas y leer las reseñas publicadas por los críticos. La actriz de 24 años considera que exponerse constantemente a las opiniones sobre su trabajo podría afectar su bienestar emocional.

Jenna Ortega (imagen: Esquire)

Cuando le preguntaron por qué mantiene esa distancia, respondió:

“Creo que eso me provocaría una psicosis de algún tipo.”

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La actriz no afirmó haber experimentado un episodio psicótico, pero las palabras elegidas por ella sugieren una conciencia de los riesgos de exponerse al público masivo en redes sociales.

Su decisión también se extiende a los resultados comerciales de sus películas. Aunque su equipo le envía actualizaciones sobre la recaudación en taquilla, la actriz evita abrirlas porque, según explicó, “no quiero que se convierta en un tema de números”.

De esta manera, busca impedir que las cifras y las evaluaciones externas determinen su relación con los proyectos en los que participa.

Jenna Ortega también se aleja de Instagram y critica el contenido generado por inteligencia artificial

La protagonista de ‘Scream’ y ‘Beetlejuice Beetlejuice’ explicó que ocasionalmente conoce las conversaciones sobre sus películas a través de otras personas o de Instagram, aunque utiliza esta plataforma con cada vez menos frecuencia. Sobre su experiencia con las redes sociales, comentó:

“Cada vez entro menos. Gran parte de lo que se ve ahí hoy en día no es más que basura generada por IA. Todos nos miramos demasiado a nosotros mismos.”

Sus palabras referentes a la inteligencia artificial también resuenan con su nueva película, y es de destacar que menciona la atención excesiva que las personas dedican a su propia imagen.

Esta postura se basa en su propia experiencia, considerando la popularidad que Ortega alcanzó gracias a ‘Merlina’, producción de Netflix que la convirtió en una estrella internacional. Su interpretación del personaje creado por Charles Addams también impulsó tendencias virales, particularmente la coreografía que apareció durante la primera temporada.

A pesar de ese reconocimiento, la actriz ha optado por establecer límites entre su trabajo y la exposición digital.

Sus declaraciones coinciden con las críticas negativas de ‘Klara and the Sun’

Las declaraciones de Ortega llegan mientras promociona ‘Klara and the Sun’, su nueva película de ciencia ficción dirigida por Taika Waititi, cuyo estreno en cines británicos está programado para el 23 de octubre.

Jenna Ortega en la segunda temporada de ‘Merlina’ (imagen: Netflix)

La adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro presenta a Ortega como Klara, una inteligencia artificial diseñada para acompañar a los seres humanos y combatir la soledad. El reparto también incluye a Amy Adams, Mia Tharia, Steve Buscemi y Natasha Lyonne.

Sin embargo, la película ha recibido comentarios desfavorables de algunos medios especializados. Aunque estas críticas coinciden con la promoción de su nueva película, Ortega no vinculó directamente sus declaraciones con la recepción de la producción.

Mientras continúa ampliando su trayectoria con proyectos de distintos géneros, la actriz mantiene una postura definida sobre su exposición pública: participar en la industria cinematográfica sin convertir las opiniones externas en el principal referente de su trabajo.

Con información de Dailymail.

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