Hermana de Jenna Ortega responde a quienes cuestionan el aspecto físico de la actriz

La polémica para la actriz llega en medio de una etapa de gran exposición para la protagonista de ‘Merlina’

Jenna Ortega se unió al club de Ariana Grande y otras estrellas que están bajo el escrutinio público por su aspecto físico. La polémica se dio después de que una entrevista reciente provocara comentarios y especulaciones sobre su peso y estado de salud. Ante la cantidad de opiniones sobre la apariencia de la actriz, su hermana menor, Aliyah Ortega, decidió respaldar públicamente un mensaje en redes sociales que pedía respetar su privacidad y dejar de hacer suposiciones sobre su cuerpo.

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¿Qué dijo la hermana de Jenna Ortega sobre los comentarios acerca de su aspecto?

Aliyah Ortega reaccionó a una publicación que defendía a la protagonista de ‘Merlina’ frente a las especulaciones surgidas después de su reciente aparición pública. El mensaje cuestionaba que desconocidos discutieran abiertamente sobre la salud de la actriz basándose únicamente en cambios percibidos en su apariencia.

Aliyah Ortega (imagen: Instagram)

“Creo que todo el mundo debería ocuparse de sus propios asuntos y dejar tranquila a Jenna Ortega, especialmente después de que su reciente entrevista haya generado tantas preguntas y suposiciones sobre su salud,” señalaba la publicación respaldada por Aliyah.

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El texto también insistía en que Jenna no está obligada a ofrecer explicaciones sobre su cuerpo ni sobre aspectos relacionados con su vida privada. “Ella no le debe explicaciones a nadie; su vida es suya y su cuerpo le pertenece,” continuaba el mensaje.

Aliyah no añadió una declaración extensa, pero respondió con tres signos de exclamación, un gesto interpretado como una muestra clara de apoyo a la postura expresada en la publicación.

Jenna forma parte de una familia de seis hermanos, junto con Isaac, Mariah, Mia, Aliyah y Markus. Aliyah es un año menor que ella y mantiene actividad frecuente en redes sociales, donde suele compartir fotografías y actualizaciones personales.

Jenna Ortega ha hablado sobre el impacto de alcanzar la fama mundial

Ortega comenzó a trabajar como actriz desde niña, pero su nivel de exposición cambió considerablemente después del éxito internacional de ‘Merlina’. En una entrevista con Esquire, habló sobre el proceso de adaptarse a una fama que no había anticipado durante sus primeros años dentro de la industria.

“Eso fue una gran lección para mí, porque empecé muy joven y no fue fácil abrirme camino,” explicó. “Me dijeron cosas muy contradictorias y, de repente, me vi catapultado a ese extraño espacio liminal donde… bueno, tal vez las cosas sean un poco diferentes para mí ahora.”

El éxito de la producción de Netflix convirtió a Ortega en una de las actrices jóvenes con mayor visibilidad internacional, aumentando también la atención sobre sus apariciones públicas, declaraciones y proyectos fuera de la serie.

¿Qué prepara Jenna Ortega después de ‘Wednesday’?

Mientras enfrenta esta nueva oleada de comentarios sobre su apariencia, Ortega mantiene una agenda profesional activa. La actriz adelantó recientemente algunos detalles sobre la tercera temporada de ‘Wednesday’, que todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno y que, de acuerdo con HOLA!, está prevista para finales de 2027.

Jenna Ortega (imagen: Getty)

La nueva temporada abordará una etapa diferente para sus personajes, quienes ahora se encuentran en su último año de preparatoria. Ortega explicó que la historia profundizará en los conflictos familiares, las expectativas sobre la adultez y la incertidumbre que acompaña las decisiones sobre el futuro.

Además de continuar con ‘Merlina’, Ortega tiene entre sus próximos proyectos ‘Klara and the Sun’ y ‘The Great Beyond’, manteniendo una presencia constante en cine y televisión mientras su entorno cercano pide que las discusiones sobre su carrera no se conviertan en especulaciones sobre su cuerpo.

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