Natalie Portman, Mark Ruffalo, Jenna Ortega y otras estrellas que se han pronunciado contra ICE

Los últimos meses colocaron a Estados Unidos en el centro del radar. Natalie Portman, y otras celebridades en los últimos meses, condenaron a ICE tras mirar lo que ocurre en las calles del país. La consigna apareció tanto en eventos públicos como en publicaciones que circularon con velocidad en redes sociales.

El tema de las redadas de ICE pasó a ser tema inevitable entre figuras del cine y la televisión. Varias otras tomaron su visibilidad pública para señalar lo que consideran un abuso sistemático de poder por parte de agentes federales y la administración de Donald Trump.

Natalie Portman y otras celebridades condenan ICE

La escena ocurrió en Sundance, cuando Natalie Portman llegó este sábado a una entrevista luciendo dos pines con las frases “ICE Out” y “Be Good”, en referencia a Renée Good, una mujer que murió tras recibir un disparo de agentes de ICE en Minneapolis a inicios de enero. Poco antes del evento al que asistió la actriz, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos, fue abatido en la misma ciudad durante un operativo federal.

Para Variety, Portman habló sobre su nueva película, The Gallerist, dirigida por Cathy Yan, pero también sobre lo que ahora mismo está pasando en Estados Unidos:

“Esta es una comunidad tan alegre celebrando el cine aquí y estamos muy emocionados de presentar The Gallerist, pero también estamos viviendo un momento en la historia de nuestro país que es bastante devastador. Es realmente imposible no hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo y de la brutalidad de ICE y de cómo eso tiene que detenerse de inmediato. Pero también hay una comunidad hermosa que los estadounidenses están mostrando en este momento. Están apareciendo unos por otros, protegiéndose y luchando por su libertad.”

Jenna Ortega, quien también co-protagoniza The Gallerist, publicó el año pasado un mensaje contra ICE, la ola de arrestos en barrios con alta población migrante en Los Ángeles y lo que pasa en Medio Oriente.

“El mundo entero está llorando. A la gente en Los Ángeles la están arrancando de sus vidas cotidianas y de su amor… de lo que han construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años, igual que tú. Civiles inocentes en Irán están atrapados en medio de la guerra… Los gritos palestinos siguen siendo enterrados por los medios de todos los días.”

Ortega, de 23 años y con ascendencia mexicana, habló sobre la importancia de no ser indiferente al dolor ajeno,

“Mis pensamientos y mi corazón los acompaña. Es normal sentirse confundido y sin esperanza en un momento como este, pero les aconsejo encarecidamente que nunca dejen de prestar atención. ¿Cómo podemos preocuparnos por cualquier otra cosa cuando libertades humanas, a lo largo y ancho de los mares, están siendo violadas con tanta violencia?”

Protestas contra la xenofobia y violencia en Estados Unidos

La actriz Mandy Moore escribió en redes sociales: “Tenemos ojos. Hemos visto el video. Ejecutaron a alguien más. No sé cómo termina esto. Es un territorio aterrador”. Ariana Grande replicó un mensaje del alcalde de Nueva York que decía: “ICE aterroriza nuestras ciudades. ICE nos pone a todos en peligro. Es hora de abolir ICE.” Olivia Rodrigo publicó: “Las acciones de ICE son inconcebibles, pero no somos impotentes. Nuestras acciones importan. Estoy con Minnesota.”

Por la muerte de Good hace algunas semanas, Mark Ruffalo compartió en redes: “Una ciudadana estadounidense fue asesinada por ICE, y como humano preocupado no puedo fingir que esto es normal”. Natasha Lyonne declaró: “Es importante no normalizar lo que está pasando en este país ahora mismo. Renée Good. Digan su nombre”.

Ante la reciente muerte de Alex Jeffrey Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el hombre “reaccionó violentamente” y que portaba un arma, además de municiones. En otros medios y redes sociales sigue tomando fuerza la versión de que Pretti en realidad fue “ejecutado” por elementos de ICE.

