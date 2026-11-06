Muere Sebastián Lelio, director ganador del Oscar por ‘Una mujer fantástica’, a los 52 años

El cineasta chileno Sebastián Lelio, reconocido internacionalmente por dirigir ‘Una mujer fantástica‘, falleció este viernes 6 de noviembre de 2026 a los 52 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el realizador murió por motivos de salud, aunque no reveló las causas específicas. Su fallecimiento representa una importante pérdida para el cine latinoamericano, especialmente por su contribución al reconocimiento internacional de las producciones chilenas y su trabajo con destacadas figuras de Hollywood.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Sebastián Lelio?

Según información difundida por CNN Chile y otros medios locales, Sebastián Lelio fue encontrado sin vida en su domicilio de Las Condes, en Santiago de Chile. Posteriormente, sus familiares emitieron un comunicado para confirmar su fallecimiento y solicitar respeto durante el duelo.

Sebastián Lelio (Roy Rochlin/Getty Images)

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio”, expresó la familia.

En el mensaje también recordaron su aportación cultural y agradecieron las muestras de cariño recibidas. Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué enfermedad o complicación médica provocó su muerte.

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La noticia ocurrió mientras el director se encontraba trabajando en ‘Poeta chileno‘, una adaptación cinematográfica de la novela de Alejandro Zambra, cuyo rodaje había comenzado a finales de septiembre. Por ahora se desconoce qué sucederá con la producción.

La carrera de Sebastián Lelio y su histórico triunfo en los Oscar

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, y criado en Chile, Sebastián Lelio comenzó su trayectoria cinematográfica con producciones independientes como ‘La sagrada familia’, ‘Navidad’ y ‘El año del tigre’.

Su reconocimiento internacional llegó con ‘Gloria‘ (2013), protagonizada por Paulina García, quien obtuvo el Oso de Plata a mejor actriz en el Festival de Berlín.

Cuatro años después estrenó ‘Una mujer fantástica‘, protagonizada por Daniela Vega. La película ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en obtener ese reconocimiento.

Sebastián Lelio y Daniela Vega (Fotografía: John Macdougall / AFP/Getty Images)

Sus películas en Hollywood y sus últimos proyectos

Después de su triunfo internacional, Lelio amplió su trayectoria con ‘Desobediencia‘, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, y ‘Gloria Bell‘, una nueva versión de su película de 2013, encabezada por Julianne Moore.

En 2022 dirigió ‘El prodigio‘, drama de época protagonizado por Florence Pugh y distribuido por Netflix. Posteriormente regresó al cine chileno con ‘La ola‘ (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas universitarias de 2018.

Su muerte interrumpió una carrera que combinó producciones latinoamericanas e internacionales, marcada por historias sobre la identidad, las relaciones humanas y los conflictos sociales.

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