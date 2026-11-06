Sylvester Stallone explica qué lo llevó a reconciliarse con Arnold Schwarzenegger después de dos décadas de enfrentamientos

Durante los años ochenta y noventa, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger protagonizaron una de las rivalidades más conocidas de Hollywood. Ambos competían por convertirse en la mayor estrella del cine de acción, una disputa que trascendió las pantallas y provocó numerosos enfrentamientos personales.

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Aunque actualmente mantienen una amistad cercana, su relación estuvo marcada por aproximadamente dos décadas de hostilidad. Ahora, Stallone ha explicado qué lo llevó a dejar atrás aquella competencia y cómo la decisión de Schwarzenegger de alejarse temporalmente del cine terminó cambiando su relación.

¿Por qué Sylvester Stallone decidió reconciliarse con Arnold Schwarzenegger?

Durante una conversación en el pódcast The Rest Is Entertainment, Stallone recordó que su enemistad con Schwarzenegger había alcanzado niveles tan extremos que ni siquiera podían compartir un escenario para entregar un premio o pronunciar un discurso.

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger (Getty Images)

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando Schwarzenegger abandonó temporalmente Hollywood para iniciar su carrera política y convertirse en gobernador de California. Stallone comprendió entonces que ya no existía una competencia profesional directa entre ambos.

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“Ya basta. No estamos compitiendo”, recordó haber dicho al decidir que era momento de terminar con aquella rivalidad. El protagonista de ‘Rocky’ también reconoció que, pese a los enfrentamientos, Schwarzenegger había sido una figura importante para mantener viva su ambición profesional.

“Ya no estaba haciendo películas. Muy bien. Muchas gracias por despertarme, por darme un buen empujón. Y él sentía lo mismo”.

La competencia había funcionado durante años como una motivación mutua, aunque terminó convirtiéndose en una relación personal sumamente conflictiva.

Una rivalidad que comenzó con un enfrentamiento en los Globos de Oro

Los problemas entre ambas estrellas se remontan a finales de los años setenta. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante los Globos de Oro de 1977, cuando Stallone interpretó que Schwarzenegger se estaba burlando de él y respondió lanzándole un arreglo de flores. A partir de entonces, la rivalidad se intensificó conforme ambos consolidaban sus carreras. Stallone alcanzó la fama con ‘Rocky’ y ‘Rambo’, mientras Schwarzenegger se convirtió en una figura fundamental del género gracias a películas como ‘Conan el Bárbaro’, ‘Terminator’ y ‘Depredador’.

En una entrevista de 2022 con Andy Cohen, Stallone reconoció que ambos intercambiaban insultos y realizaban acciones destinadas a perjudicarse mutuamente. Schwarzenegger también ha admitido que su competencia llegó a extremos absurdos. Ambos querían tener el físico más impresionante, utilizar las armas más grandes y eliminar a más enemigos en sus respectivas películas.

Stallone incluso llegó a comparar aquella enemistad con un enfrentamiento a muerte en el Coliseo romano, aunque posteriormente reconoció que los dos necesitaban esa competencia para impulsarse profesionalmente.

De enemigos declarados a grandes amigos

El acercamiento entre Stallone y Schwarzenegger también estuvo relacionado con su participación como inversionistas en la cadena de restaurantes Planet Hollywood. El proyecto los obligó a viajar juntos por diferentes países para promocionar el negocio, lo que contribuyó a mejorar su relación personal.

Sylvester Stallone en ‘Rocky’ (© 1976 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc)

Con el paso de los años, ambos terminaron compartiendo pantalla en producciones como ‘The Expendables’ y ‘Escape Plan’, algo que habría resultado impensable durante sus años de mayor enfrentamiento. Actualmente, Schwarzenegger describe su relación con Stallone como una amistad extraordinariamente cercana y asegura que prácticamente son inseparables.

Para Stallone, aquella rivalidad tuvo un efecto contradictorio: durante años los mantuvo enfrentados, pero también los obligó a esforzarse constantemente para superar al otro. Al recordar esa etapa, el actor reconoce que su antiguo competidor fue una de las personas que más lo motivaron a mejorar en Hollywood.

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