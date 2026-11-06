Bill Skarsgård revela la lección que aprendió del fracaso del reboot de ‘El cuervo’

Bill Skarsgård ha construido una carrera en Hollywood gracias a películas como ‘It‘ (2017), ‘John Wick: Chapter 4’ (2023) y ‘Nosferatu‘ (2024), pero también ha enfrentado importantes tropiezos comerciales. Uno de ellos fue el reboot de ‘El cuervo’ (2024), una producción que recibió críticas negativas y estuvo lejos de recuperar su presupuesto en taquilla. Ahora, el actor sueco reveló que aquella experiencia le dejó una importante lección sobre las condiciones en las que acepta participar en una película y los riesgos de comenzar una producción sin un guion terminado.

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¿Qué aprendió Bill Skarsgård del fracaso de ‘El cuervo’?

Durante una reciente participación en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Bill Skarsgård habló sobre los problemas que enfrentó durante la realización de ‘El cuervo’, dirigida por Rupert Sanders. El actor reconoció que aceptó protagonizar la película cuando todavía no existía una versión definitiva del guion, una decisión que no está dispuesto a repetir.

Bill Skarsgard en ‘El Cuervo’ (Imagen: Vanity Fair)

“Creo que la lección fue que no me comprometo a nada sin un guion terminado”.

Skarsgård explicó que esta situación ocurre en Hollywood con más frecuencia de lo que podría parecer, donde algunas producciones reciben autorización para comenzar a desarrollarse antes de resolver aspectos fundamentales de sus historias.

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“Resulta sorprendente lo habitual que es que un proyecto reciba luz verde y, acto seguido, uno se encuentre en apuros para terminar el guion, ya que las fechas están fijadas, el estudio ha cerrado los plazos… en fin, todo está en marcha”.

En el caso de ‘El cuervo’, las dificultades comenzaron desde la preparación del rodaje. Según explicó, tanto él como Sanders tuvieron problemas para trabajar con un proyecto cuyo libreto todavía estaba en desarrollo.

“[El director Rupert Sanders] y yo tuvimos muchas dificultades con eso… Nos decíamos: ‘Okay…’. El guion, el primer guion, llegó dos meses antes de que empezáramos a rodar… Fue un proceso increíblemente apresurado en ese sentido.”

El fracaso comercial de ‘El cuervo’ y las críticas a su estreno

Estrenada en agosto de 2024, ‘El cuervo’ presentó a Skarsgård como Eric Draven, personaje que anteriormente interpretó Brandon Lee en la adaptación cinematográfica de 1994. La nueva versión, protagonizada también por FKA twigs, buscaba recuperar la historia de venganza sobrenatural basada en el cómic de James O’Barr, pero su recepción estuvo marcada por críticas desfavorables.

Con un presupuesto de producción aproximado de US$50 millones, la película consiguió apenas US$24.1 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los fracasos comerciales más importantes de la carrera de Skarsgård.

A pesar de este resultado, el actor evitó expresar arrepentimiento por su participación y defendió la importancia de aprender tanto de los proyectos exitosos como de aquellos que no cumplen las expectativas.

¿Cómo ha evolucionado la carrera de Bill Skarsgård después de ‘El cuervo’?

El fracaso comercial de ‘El cuervo’ coincidió con un periodo de intensa actividad profesional para Skarsgård, quien ese mismo año protagonizó ‘Nosferatu’, la película de terror dirigida por Robert Eggers en la que interpretó al conde Orlok.

Bill Skarsgård (Fotografía: Valerie Chiang/WWD)

Posteriormente regresó al universo de Stephen King con ‘It: Welcome to Derry‘, donde retomó su interpretación de Pennywise, y participó en producciones como ‘Locked’ y ‘Dead Man’s Wire’, esta última dirigida por Gus Van Sant.

Aunque su experiencia con ‘El cuervo’ modificó sus criterios para seleccionar nuevos proyectos, Skarsgård dejó claro que no considera inútiles los trabajos que terminan siendo decepcionantes. “No me arrepiento de ninguno de los papeles que he interpretado. Creo que pueden ser buenas o malas experiencias, pero de lo que realmente se trata es de cómo aprendes de ellas.”

Sus declaraciones muestran cómo uno de los mayores tropiezos de su trayectoria terminó influyendo en sus decisiones profesionales, especialmente en la importancia que ahora concede a contar con un guion terminado antes de comprometerse con una película.

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