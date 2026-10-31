‘IT: Bienvenidos a Derry’: ¿Quién es Maturin, la tortuga divina que aparece en el nuevo episodio de Halloween?

HBO Max sorprendió a los seguidores de la extravagante mitología de Stephen King con el estreno de un especial de Halloween de ‘IT: Bienvenidos a Derry‘. Titulado ‘A Story of Derry’, el capítulo llegó a la plataforma este 31 de octubre y presenta una historia ambientada cientos de años antes de los acontecimientos del show. Entre sus principales revelaciones destaca la aparición de Maturin, una misteriosa tortuga cósmica que ocupa un lugar fundamental en la novela original y cuya existencia está relacionada con los orígenes del universo y la naturaleza de Pennywise.

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¿Quién es Maturin, la tortuga divina del universo de Stephen King?

Maturin es una entidad cósmica ancestral que aparece en la novela ‘IT’, publicada en 1986. También conocida como la Tortuga, representa una fuerza vinculada con la creación, la sabiduría y el orden, en contraste con la naturaleza diabólica de la criatura que adopta la apariencia de Pennywise.

Póster de ‘A Story of Derry’ (imagen: HBO)

Su existencia es anterior al nacimiento del universo y sus dimensiones son prácticamente inimaginables. Según la mitología de Stephen King, Maturin creó accidentalmente el universo después de sufrir un malestar estomacal que lo llevó a vomitarlo. Aunque esta explicacion parece absurda o cómica, forma parte de la cosmología canónica que el escritor estadounidense desarrolló a través de sus obras.

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En la novela, Maturin establece contacto con Bill Denbrough durante el Ritual de Chüd, un enfrentamiento mental y espiritual contra IT. La tortuga le proporciona orientación para comprender las debilidades de la entidad, aunque inicialmente se muestra reacia a intervenir directamente.

A diferencia de Pennywise, Maturin es descrita como una criatura bondadosa, paciente y profundamente sabia. Sin embargo, su inmenso poder no significa que participe constantemente en los conflictos humanos.

¿Qué relación tiene Maturin con Pennywise y ‘La Torre Oscura’?

La relación entre ambas entidades constituye uno de los aspectos más fascinantes de la novela. Aunque Maturin y Pennywise son descritos como una especie de hermanos cósmicos, representan fuerzas opuestas y existen más allá de la comprensión humana.

Maturin también está relacionada con ‘La Torre Oscura’, la saga que conecta numerosas historias de Stephen King. En esta mitología, es uno de los doce Guardianes de los Haces, las estructuras que mantienen en equilibrio la Torre y las distintas realidades.

La tortuga custodia uno de los extremos de un Haz cuyo extremo opuesto está protegido por Shardik, otro guardián de apariencia animal. En ‘IT’, Pennywise asegura que Maturin ha muerto. Sin embargo, hacia el desenlace de la novela se sugiere que la escencia que animaba a la tortuga podría continuar existiendo, incluso después de la desaparición de su cuerpo.

¿Cómo aparece Maturin en el especial de Halloween de ‘IT: Bienvenidos a Derry’?

El episodio ‘A Story of Derry’ sigue a tres jóvenes que se adentran en Western Wood y encuentran un aterrador espíritu ancestral. La historia también profundiza en el pasado de los pueblos indígennas de la región y en los orígenes de la daga que representa una amenaza para IT.

Maturin en el especial de Halloween de ‘IT: Bienvenidos a Derry’ (imagen: X)

El especial incluye referencias a Maturin y permite verlo por primera vez brevemente, como lo que esperariamos de una tortuga cósmica: la forma del animal es trazada por una energía violeta y presenciada por uno de los personajes del episodio. Anteriormente, las películas de Andy Muschietti habían incluido pequeños guiños a la tortuga mediante objetos y referencias visuales, pero sin mostrar directamente a la entidad.

Su incorporación abre nuevas posibilidades para explorar la dimensión cómica del horror de Stephen King, mientras la serie prepara su segunda temporada, ambientada en 1935 y centrada en la sangrienta historia de la banda de los Bradley.

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