Muere Pierre Deny, actor de ‘Emily en París’, a los 69 años

El actor francés Pierre Deny, famoso por su labor en Emily en París y por una larga carrera en la televisión de Europa, murió esta semana a los 69 años. Aunque su nombre casi siempre destacó el universo glamuroso de Netflix protagonizado por Lily Collins, en Francia era una figura familiar de la pantalla chica. […]

El actor francés Pierre Deny, famoso por su labor en Emily en París y por una larga carrera en la televisión de Europa, murió esta semana a los 69 años. Aunque su nombre casi siempre destacó el universo glamuroso de Netflix protagonizado por Lily Collins, en Francia era una figura familiar de la pantalla chica.

¿De qué murió Pierre Deny?

La familia del actor confirmó que falleció el lunes debido a complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Charcot. Sus hijas dieron a conocer la noticia mediante un comunicado enviado a la agencia AFP.

“Es con una profunda emoción que les anunciamos la muerte de Pierre Deny, ocurrida este lunes a causa de una ELA fulminante”, dijeron sus hijas en el mensaje difundido por medios franceses. La enfermedad afecta progresivamente las neuronas responsables del movimiento muscular.

Pierre Deny

La esclerosis lateral amiotrófica provoca pérdida de movilidad y complicaciones respiratorias. En los últimos años, el padecimiento ganó espacio público debido a varios casos de figuras del entretenimiento y del deporte que hablaron sobre sus efectos devastadores, como Eric Dane, el actor de Euphoria que falleció el pasado 19 de febrero, a los 53 años, por la misma enfermedad.

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Tragedia y complicaciones

La noticia comenzó a circular en Francia luego de que AFP compartiera el comunicado de la familia. Más tarde, diarios como Le Parisien retomaron la información y repasaron parte de la carrera del actor, en especial su trabajo en series.

La muerte de Deny llegó en un momento importante para Emily en París, producción que ya trabaja en su sexta temporada. El rodaje de los nuevos episodios arrancó en Grecia hace unos días y por el momento no hay fecha de estreno.

El creador de la serie habló hace poco sobre el final de la historia con Lily Collins. “Hacer Emily en París con este extraordinario elenco y equipo ha sido el viaje de una vida”, expresó Star en un comunicado.

También agradeció a Netflix y a los fans de la serie por acompañar el fenómeno televisivo. “Siempre tendremos Emily en París”, declaró.

Pierre Deny en Emily en París

Pierre Deny interpretó a Louis de Léon en las temporadas 3 y 4 de Emily en París. Su personaje era el director ejecutivo de una compañía de lujo francesa y padre de Nicolas, interpretado por Paul Forman, quien mantuvo una relación con Mindy, personaje de Ashley Park.

Pierre Deny en Emily en París

Aunque el proyecto de Netflix lo hizo famoso ante espectadores jóvenes e internacionales, Deny ya tenía mucha experiencia en cine y televisión. Formó parte de títulos franceses muy populares como Julie Lescaut, Une femme d’honneur, L’Instit, Camping Paradis y Braquo. Una parte importante de su fama en Francia nació gracias a las telenovelas Plus belle la vie y Demain nous appartient.

En cine también colaboró con figuras importantes. Entre sus trabajos aparece La Vie d’une autre, película dirigida por Sylvie Testud estrenada en 2012. Su carrera nunca dependió de papeles protagónicos; Deny trabajó en su mayoría con personajes secundarios que terminaban quedándose en la memoria del público.

¿Qué pasará con Emily en París?

Netflix ya confirmó que la sexta temporada de Emily en París será la última. La serie pasó a ser uno de los mayores éxitos internacionales de la plataforma gracias a esa fantasía parisina que mucho idealistas quisieran vivir. También impulsó las carreras de varios actores jóvenes, como la ya mencionada Lily Collins y Ashley Park.

En la plataforma quedarán para siempre las imágenes de Perry en acción, en ese París de ensoñación que las aventuras de Emily conformaron y se mantienen como lo más visto de Netflix.

Descanse en paz.

Con información de Variety.

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