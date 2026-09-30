Muere Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años

La historia de Peppino Mazzullo con Topo Gigio comenzó oficialmente en 1961 en la cadena italiana RAI

Peppino Mazzullo, actor italiano recordado por convertirse en la voz original de Topo Gigio, murió este 30 de septiembre de 2026 a los 100 años. El intérprete estuvo ligado al famoso ratoncito desde 1961 y durante alrededor de 45 años, hasta 2006, acompañando la expansión internacional de uno de los personajes infantiles más reconocibles de la televisión. Su fallecimiento ocurrió meses después de celebrar su centenario en Santo Stefano di Briga, en Mesina, Sicilia, localidad donde nació y a la que regresó tras retirarse del entretenimiento.

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¿De qué murió Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio?

De acuerdo con la información difundida por medios italianos y retomada por medios mexicanos, Peppino Mazzullo murió en su residencia de Santo Stefano di Briga. Sus familiares señalaron que falleció de manera pacífica y sin dolor, mientras que algunas versiones atribuyeron su muerte a causas naturales.

Peppino Mazzullo (Foto: Carmen Greco)

El actor había cumplido 100 años el pasado 6 de junio, fecha que fue celebrada públicamente en una plaza de su localidad natal. De acuerdo con algunos reportes Mazzullo habría sufrido un colapso nervioso después de alcanzar el centenario, aunque no se ha establecido públicamente una relación entre ese episodio y su fallecimiento.

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Su funeral fue programado para el jueves 1 de octubre en Santo Stefano di Briga.

Una relación con Topo Gigio que comenzó en la RAI

La historia de Peppino Mazzullo con Topo Gigio comenzó oficialmente en 1961 en la cadena italiana RAI. La marioneta, creada por Maria Perego y Federico Caldura, encontró en la interpretación de Mazzullo buena parte de la personalidad que la convertiría en un fenómeno televisivo.

El propio actor aseguraba que improvisaba gran parte de los diálogos del personaje y que nadie le indicaba exactamente qué debía hacer. También se atribuía la creación de una de las frases más conocidas del ratoncito: “Ma cosa mi dici mai?” (¿Pero qué me dices?).

Mazzullo llegó a recordar que su conexión con los ratones se remontaba a su infancia. Contó que, cuando tenía aproximadamente dos años, vio uno junto a su cama y que su madre intentó tranquilizarlo diciéndole que se trataba de un gnomo que le traería suerte.

Su primer encuentro con la marioneta de Topo Gigio también quedó grabado en su memoria. “Cuando la vi, se me puso la piel de gallina. Ya lo sabía, pero no podía contárselo a nadie”, recordó sobre aquel momento.

De Italia a la televisión estadounidense

El éxito de Topo Gigio permitió que Peppino Mazzullo llevara su trabajo más allá de Italia. Uno de los momentos que recordaba con mayor emoción fue su participación en ‘The Ed Sullivan Show’, programa estadounidense que ayudó a popularizar al personaje ante nuevas audiencias.

Peppino Mazzullo y Topo Gigio en 1961 (imagen: Wikimedia Commons)

Durante aquella experiencia conoció a Ginger Rogers, encuentro que describió años después con especial entusiasmo: “Fue una emoción muy intensa. Cuando Ginger Rogers me dijo ‘Te quiero’, casi me desmayo. Estaba enamorado de ella”.

Además de su trabajo en televisión y doblaje, Mazzullo desarrolló una trayectoria en teatro y radio. Tras retirarse, regresó a su ciudad natal, donde, según El Heraldo de México, abrió una escuela de actuación.

Su muerte se produce además meses después del fallecimiento de Gabriel Garzón, actor mexicano que prestó su voz a Topo Gigio en México y buena parte de Latinoamérica desde la década de los noventa. Con la partida de Mazzullo desaparece una de las figuras fundamentales detrás de la identidad original del personaje.

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