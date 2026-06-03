Muere Peabo Bryson, cantante de temas clásicos de ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Aladdín’, a los 75 años

El artista es muy conocido por su vínculo con Disney, donde interpretó canciones clásicas

Peabo Bryson, veterano cantante de R&B y soul asociado con algunas de las baladas más recordadas del cine animado de Disney, murió a los 75 años. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado, en el que pidió privacidad y destacó el impacto de una carrera que se extendió por más de cinco décadas. Aunque no se informó una causa oficial de muerte, sus familiares habían anunciado el domingo que el artista sufrió un derrame cerebral.

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¿Qué dijo la familia de Peabo Bryson sobre su muerte?

De acuerdo con el comunicado difundido por la familia, Peabo Bryson murió el martes 2 de junio de 2026, rodeado por sus seres queridos y personas cercanas. La declaración lo describió como cantante, compositor y baladista ganador de dos premios Grammy.

Peabo Bryson (Fotografía: Marselle Washington / Marco Imagery)

“Con el corazón roto y una profunda tristeza, la familia del cantante, compositor y baladista Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy, anuncia su fallecimiento,” señaló la familia en el mensaje. “Falleció en paz a las 5:00 p.m. (hora del este) del martes 2 de junio de 2026, rodeado del amor de su familia y sus seres queridos.”

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En otro fragmento, sus familiares resaltaron el lugar que su voz ocupó en la vida de varias generaciones: “Durante más de cinco décadas, la extraordinaria voz de Peabo fue la banda sonora de algunos de los momentos más preciados de la vida. Su música acompañó a generaciones en alegres celebraciones, grandes historias de amor y momentos perdurables de consuelo e inspiración, creando un legado que vivirá para siempre en los corazones de quienes lo amaron y en las innumerables vidas que tocó a través de su música.”

La voz detrás de canciones de ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Aladdín’

Aunque Peabo Bryson tenía una trayectoria amplia dentro del R&B, su nombre quedó muy ligado a dos canciones de Disney que marcaron la década de los noventa. Junto a Céline Dion, interpretó “Beauty and the Beast” (“Bella y Bestia”), de ‘La Bella y la Bestia’. Después, con Regina Belle, cantó “A Whole New World” (“Un mundo ideal”), de ‘Aladdín’.

Esas interpretaciones ayudaron a que su voz llegara a un público todavía más amplio, especialmente por el formato de balada pop romántica que Disney solía incluir en los créditos finales de sus películas animadas. Ambas canciones reforzaron su imagen como uno de los grandes intérpretes de duetos sentimentales de su generación.

La familia también agradeció el apoyo recibido tras conocerse la noticia. “Nos sentimos profundamente conmovidos por la efusión de amor, oraciones y apoyo de fans, amigos y colegas de todo el mundo,” compartieron. “Aunque nuestros corazones están destrozados, nos reconforta saber lo mucho que Peabo fue amado y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música perdurarán por generaciones.”

Una carrera de más de cinco décadas en el R&B

Antes de su vínculo con Disney, Peabo Bryson ya había construido una carrera sólida. Nacido en Carolina del Sur, inició en los años setenta como parte del grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display. Más tarde firmó como solista con Bang Records, sello independiente de Atlanta, y lanzó su primer álbum en 1976. Al año siguiente pasó a Capitol.

Peabo Bryson (Fotografía: Julie Yarbrough)

Durante esos años acumuló varios éxitos de R&B, entre ellos “Feel the Fire”, “Reaching for the Sky”, “I’m So into You” y “Crosswinds”. En 1984 logró su primer Top 10 pop con “If Ever You’re in My Arms Again”, y después sumó canciones como “Show and Tell” y “Can You Stop the Rain”.

Su faceta como cantante de duetos también fue clave. En 1983 grabó con Roberta Flack el álbum Born to Love, y más adelante colaboró con Angela Bofill y Regina Belle. Entre sus canciones más conocidas también figuran “Tonight, I Celebrate My Love”, “You’re Looking Like Love to Me” y “As Long as There’s Christmas”. Los detalles sobre su celebración de vida y arreglos conmemorativos serán anunciados posteriormente.

Con información de Variety.

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