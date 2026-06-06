Muere Patrick Godfrey, actor de ‘Los miserables’ y ‘Por siempre: Cenicienta’, a los 93 años

Su agencia en Londres confirmó que el intérprete falleció en su casa, rodeado de su familia

El actor británico Patrick Godfrey, recordado por su participación en ‘Los miserables’ y ‘Por siempre: Cenicienta’, murió a los 93 años. La noticia fue confirmada por su agencia en Londres, Markham, Froggatt & Irwin, que informó el fallecimiento del intérprete tras una carrera extensa en cine, televisión, teatro y doblaje para videojuegos.

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¿Qué se sabe de la muerte de Patrick Godfrey?

De acuerdo con el comunicado difundido por su agencia, Patrick Godfrey “Falleció en paz en su casa, rodeado de su familia” el jueves. La representación del actor también compartió un mensaje para despedirlo y reconocer su trabajo dentro de la actuación británica.

“Con gran tristeza confirmamos que Patrick Godfrey falleció anoche,” señaló la agencia en su comunicado, antes de agregar: “Paddy era un actor excepcionalmente talentoso y una persona extraordinaria, y lo echaremos mucho de menos.”

Patrick Godfrey y Drew Barrymore en ‘Por siempre: Cenicienta’ (imagen: ©20thCentFox/Everett Collection)

El actor nació el 13 de febrero de 1933 en Londres. En 1956 ganó el Carleton Hobbs Bursary Award, un reconocimiento que le permitió obtener un contrato de seis meses con la Radio Drama Company de la BBC. Su debut en pantalla llegó en 1959, cuando apareció en un episodio de ‘Sunday’s Child’.

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Una carrera con cine, televisión y teatro

Aunque para parte del público internacional su rostro quedó asociado a títulos como ‘Los miserables’ y ‘Por siempre: Cenicienta’, la filmografía de Patrick Godfrey fue mucho más amplia. Entre sus créditos en cine estuvieron ‘A Room with a View’, ‘The Count of Monte Cristo’, ‘The Importance of Being Earnest’, ‘Oliver Twist’, ‘The History Boys’, ‘The Duchess’, ‘Breathe’ y ‘Mowgli: Legend of the Jungle’.

En televisión también acumuló apariciones en producciones conocidas por varias generaciones de espectadores. Su trayectoria incluyó trabajos en ‘Doctor Who’, ‘Midsomer Murders’, ‘Doc Martin’ y ‘His Dark Materials’, series que muestran la amplitud de registros que mantuvo durante décadas.

Su carrera escénica tampoco fue menor. En 1981 participó en Broadway con ‘The Life and Adventures of Nicholas Nickleby’. Años después, también formó parte de producciones del West End como ‘As You Like It’ en 2016 y ‘Witness for the Prosecution’ en 2021.

También participó en videojuegos

Además de su trabajo frente a la cámara y sobre el escenario, Patrick Godfrey prestó su voz para videojuegos. Sus créditos en ese medio incluyen ‘BioShock 2’, lanzado en 2010, así como ‘Red Dead Redemption’ y ‘Red Dead Redemption 2’, dos entregas reconocidas dentro del catálogo de Rockstar Games.

El actor es sobrevivido por su esposa, la actriz Amanda Walker, y sus dos hijos. Su muerte cierra una trayectoria de más de seis décadas, marcada por papeles secundarios, trabajos de reparto y una presencia constante en producciones británicas e internacionales.

Con información de Deadline.

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