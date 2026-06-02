Muere Owain Rhys Davies, actor de ‘Twin Peaks: The Return’, a los 44 años

El actor galés murió a los 44 años. Su familia confirmó la noticia en redes sociales y pidió privacidad

El actor galés Owain Rhys Davies, conocido por su participación en ‘Twin Peaks: The Return’ y ‘The OA’, murió a los 44 años. La noticia fue confirmada por su hermano, Rhodri Davies, a través de una publicación en Instagram, donde explicó que la familia aún tiene preguntas sin responder sobre las circunstancias de su fallecimiento, aunque la información disponible hasta ahora apunta a que ocurrió de manera repentina, natural y pacífica.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Owain Rhys Davies?

La publicación fue compartida el domingo 31 de mayo por Rhodri Davies, quien informó la muerte del actor en nombre suyo y de su padre. En el mensaje, la familia reconoció que la noticia sería inesperada para muchas personas cercanas al intérprete.

Owain Rhys Davies en ‘Twin Peaks’ (imagen: IMDb)

“Con profunda tristeza, mi padre y yo les comunicamos el fallecimiento de mi hermano, Owain.”

Más adelante, el comunicado añadió:

“Esta noticia será un gran shock para muchos. Si bien aún quedan preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte, en este momento entendemos que Owain falleció de forma repentina, natural y pacífica.”

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La familia también agradeció los mensajes recibidos durante los días posteriores y pidió privacidad mientras asimilan la pérdida y comienzan a organizar los arreglos correspondientes.

Una carrera entre teatro, cine y televisión

Owain Rhys Davies nació el 20 de febrero de 1982 en Cardiff, Gales. Su carrera comenzó en el teatro, donde participó en producciones del West End londinense como ‘Mamma Mia!’, ‘The Wizard of Oz’ y ‘By Jeeves’. También trabajó en montajes internacionales como ‘The Lion King’, ‘Grease’, ‘The Lion, The Witch, and the Wardrobe’ y ‘Under Milk Wood’.

En cine, el actor apareció en ‘Alice Through the Looking Glass’, ‘The Relationtrip’ y ‘A Serial Killer’s Guide To Life’. Sin embargo, parte de su reconocimiento llegó por sus trabajos televisivos, entre ellos ‘The OA’, ‘The Indian Doctor’, ‘My Dead Ex’, ‘Tall Tales’ y ‘Gossip Spy’. Su proyecto más reciente fue la serie de podcast con guion ‘Impact Winter’.

Su paso por ‘Twin Peaks: The Return’

Uno de sus papeles más recordados fue el del agente Wilson en ‘Twin Peaks: The Return’, la continuación estrenada en 2017 de la serie de culto creada por David Lynch y Mark Frost. Para Owain Rhys Davies, formar parte de ese universo fue una experiencia significativa, como él mismo expresó en una publicación de Instagram de septiembre de 2017 junto a David Lynch.

Owain Rhys Davies y David Lynch (imagen: Instagram)

“¡Qué experiencia tan maravillosa y emocionante fue trabajar con esta leyenda! Ser recibido por la familia de Twin Peaks, tanto el elenco como el equipo, fue un verdadero honor y les agradezco enormemente por permitirme formar parte de esta obra maestra cinematográfica. Si alguna vez necesitan contactarme, ya saben qué hacer… ¡WILSON!”

En el mensaje familiar, Rhodri Davies también destacó los vínculos que su hermano construyó fuera de su familia biológica, con amigos, colegas y seres queridos. “Owain tuvo la fortuna de tener más de una familia”, escribió, antes de señalar que su pérdida será sentida por muchas personas y que encuentran consuelo en saber cuánto fue querido.

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