Muere Nina Shipman, actriz de ‘Vértigo’ y ‘La familia Monster’, a los 88 años

La intérprete inició su carrera cinematográfica a finales de la década de 1950

La actriz estadounidense Nina Shipman, recordada por sus participaciones en ‘Vértigo’, ‘The Oregon Trail’ y la serie ‘La familia Monster’, murió a los 88 años. La intérprete falleció el domingo por causas naturales en un hospital de Gardena, California. La noticia fue confirmada por su hijastra, Lianne Bremer. Shipman desarrolló una extensa carrera en cine y televisión desde finales de la década de 1950, además de desempeñarse posteriormente como profesora, escritora y mentora teatral.

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¿Quién fue Nina Shipman y cuáles fueron sus papeles más recordados?

Nacida en Los Ángeles el 15 de agosto de 1938, Nina Shipman creció dentro de una familia estrechamente vinculada con el entretenimiento. Su padre, Barry Shipman, fue guionista de westerns y trabajó en producciones de Dick Tracy y ‘Lassie’, mientras que su madre, Gwynne Shipman, fue bailarina y actriz. Su abuela Nell Shipman también había trabajado como actriz durante la era del cine mudo.

Fred Gwynne y Nina Shipman en ‘La familia Monster’ (1964) (imagen: IMDb)

Shipman debutó en la pantalla grande con una breve aparición sin acreditar en ‘Vértigo’ (1958), dirigida por Alfred Hitchcock. En la película interpretó a una mujer que es confundida con Madeleine Elster, personaje encarnado por Kim Novak.

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Como actriz contratada por 20th Century Fox, también apareció junto a Bing Crosby en ‘Say One for Me’ (1959) y ‘High Time’ (1960). Uno de sus papeles cinematográficos más destacados llegó con ‘The Oregon Trail’ (1959), donde interpretó a Prudence Cooper, personaje involucrado en un triángulo amoroso con el reportero interpretado por Fred MacMurray y el líder de una caravana interpretado por William Bishop.

Su peculiar aparición en ‘La familia Monster’

Uno de los trabajos televisivos más recordados de Shipman ocurrió en 1965, cuando participó en el episodio “Lily Munster, Girl Model” de ‘La familia Monster’.

En la historia, Herman Munster intenta provocar los celos de Lily después de que ella comienza a trabajar como modelo. Grandpa toma una píldora que lo transforma temporalmente en una atractiva mujer rubia, interpretada por Shipman.

La actriz recordó aquella experiencia en una entrevista de 2024: “Fue algo realmente genial. Yo decía mis propias frases y, después de terminar de rodar, doblaban mis diálogos con la voz de Lewis para que yo hablara como el abuelo.”

Shipman incluso tuvo que aparecer fumando un puro mientras interpretaba al personaje transformado.

Una extensa carrera en televisión y fuera de los sets

Después de sus primeros trabajos cinematográficos, Shipman concentró gran parte de su carrera en televisión. Participó en producciones como ‘Bonanza’, ‘Rawhide’, ‘Perry Mason’, ‘The Beverly Hillbillies’, ‘The Mod Squad’, ‘Adam-12’, ‘Highway to Heaven’ y ‘General Hospital’.

Robert Wagner y Nina Shipman en ‘Say One for Me’ (1959) (imagen: 20th Century Fox Film Corp)

En 1966 también apareció en ‘The Andy Griffith Show’ como Irene Fairchild, una enfermera que inicia un romance con Howard Sprague.

Fuera de la actuación, Shipman publicó en 1975 el libro ‘How to Become an Actor in Television Commercials’ y condujo la serie educativa ‘Contemporary Health Issues’ en 1981. Además, fue pianista, practicó cetrería y trabajó como profesora en la Universidad de Hawái en Hilo.

Le sobreviven sus hijas Westerly y Lani, así como sus nietos Bryson, Serena, Cole, Charlie y Clover.

Con información de The Hollywood Reporter.

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