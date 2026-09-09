Chris Hansen critica ‘Primetime’, la película con Robert Pattinson inspirada en su carrera: ‘Es un insulto’

El periodista cuestionó que los responsables utilizaran su nombre en una historia ampliamente ficcionalizada

Chris Hansen volvió a arremeter contra ‘Primetime’, la película de A24 protagonizada y producida por Robert Pattinson que dramatiza parte de su carrera al frente de ‘To Catch a Predator’. Aunque el periodista todavía no ha visto la cinta completa, aseguró que lo mostrado en avances y lo publicado tras su estreno en Venecia le basta para rechazar la forma en que el filme utiliza su nombre y transforma su trabajo en una historia mucho más oscura.

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¿Por qué Chris Hansen considera que ‘Primetime’ es un insulto?

En entrevista con The Hollywood Reporter, Hansen cuestionó que la película tome una historia real y la convierta en una ficción ligada directamente a su identidad.

“Creo que es un insulto para los miles de hombres y mujeres que trabajan arduamente cada día para proteger a los niños de los depredadores. Convierten algo muy positivo, muy desafiante y no exento de riesgos en lo que es, esencialmente, una película de terror”.

‘Primetime’ (imagen: IMDb)

El periodista también criticó duramente a Hollywood y comparó el comportamiento de la industria con las conductas predatorias que la propia película retrata.

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“Supongo que no sorprende que un estudio de Hollywood actúe de manera tan explotadora o depredadora. Estamos hablando de una industria que estuvo liderada por quien tal vez haya sido uno de los mayores depredadores que han pisado la Tierra: Harvey Weinstein”, declaró.

Según Hansen, A24 y el director Lance Oppenheim no estuvieron interesados en conocer su versión porque ya tenían decidido el tono de la película. También sostiene que varias situaciones mostradas en el tráiler nunca ocurrieron en la realidad.

Hansen no culpa a Robert Pattinson por la polémica

Pese a su rechazo hacia la película, Hansen dejó claro que no tiene ningún problema personal con Robert Pattinson.

“No tengo ningún problema con Robert Pattinson. Me parece un gran actor y una buena persona, y ha sido muy amable en sus comentarios sobre mí”, explicó.

Pattinson había declarado previamente en Venecia que esperaba que Hansen disfrutara la película y describió su presencia como magnética. Hansen reconoció esas palabras y agradeció que el actor haya hablado de él con respeto.

La disputa continúa centrada en A24. Hansen afirma que el estudio solo le ofreció ver ‘Primetime’ si firmaba un acuerdo de confidencialidad que consideró demasiado restrictivo. Aunque fuentes del estudio lo describieron como un NDA estándar, The Hollywood Reporter señaló que expertos legales que revisaron el documento consideraron que sus restricciones iban más allá de lo habitual.

Hansen defiende su trabajo y no descarta acciones legales

Otro punto central de ‘Primetime’ es el caso de Louis William “Bill” Conradt Jr., quien se suicidó en 2006 cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo mientras un equipo de Dateline NBC esperaba afuera.

Chris Hansen (imagen: Getty)

Hansen aseguró que no se arrepiente de aquella cobertura y sostuvo que el equipo de ‘Dateline NBC’ se limitó a documentar las acciones de la policía, sin intervenir en la decisión de acudir al domicilio de Conradt. También afirmó que el caso no modificó su postura sobre este tipo de investigaciones, que continuaron realizándose después de lo ocurrido.

El periodista tampoco descarta por completo emprender acciones legales contra A24, aunque reconoce que, por tratarse de una figura pública, una demanda por difamación tendría que superar un estándar jurídico elevado. Por ello, sus abogados analizan si podrían existir otras vías legales relacionadas con el uso de su nombre, imagen e identidad con fines comerciales.

‘Primetime’ se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Venecia el 5 de septiembre, donde recibió una ovación de aproximadamente ocho minutos. La interpretación de Robert Pattinson obtuvo comentarios favorables y comenzó a generar menciones tempranas de cara a la temporada de premios, mientras que la recepción general de la película fue más dividida. A24 la estrenará en salas selectas el 25 de septiembre antes de ampliar su distribución en octubre.

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