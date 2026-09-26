Muere Mark Piznarski, director de ‘Gossip Girl’ y ‘Riverdale’, a los 71 años

La noticia se dio a conocer meses después, cuando su nombre apareció en la sección In Memoriam de DGA Monthly

Mark Piznarski, director de televisión conocido por su trabajo en series juveniles como ‘Gossip Girl’, ‘Veronica Mars’ y ‘Riverdale’, murió a los 71 años. Aunque su fallecimiento ocurrió el pasado 4 de abril, la noticia se dio a conocer hasta ahora después de que su nombre apareciera en la sección In Memoriam de la más reciente edición de DGA Monthly. Un portavoz del sindicato confirmó la fecha de su muerte a The Hollywood Reporter, mientras que su hija Lauren señaló que la familia no deseaba participar en la elaboración de un obituario.

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¿Qué hizo Mark Piznarski en ‘Gossip Girl’?

Una parte importante de la carrera de Mark Piznarski estuvo vinculada con ‘Gossip Girl’. El realizador dirigió 14 episodios de la serie de The CW a lo largo de sus seis temporadas, comenzando con el piloto estrenado en 2007.

Blake Lively en ‘Gossip Girl’ (imagen: IMDb)

Piznarski estuvo detrás de algunos de los capítulos más importantes de la producción protagonizada por Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford y Ed Westwick. Entre ellos se encuentra “G.G.”, el episodio número 100, estrenado durante la quinta temporada en enero de 2012.

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También fue elegido para dirigir “New York, I Love You XOXO”, el final de la serie, emitido en diciembre de 2012. De esta manera, Piznarski estuvo detrás de la cámara tanto en el comienzo como en el cierre de la historia televisiva.

También dirigió ‘Veronica Mars’ y ‘Riverdale’

Antes de ‘Gossip Girl’, Piznarski ya había desarrollado una extensa trayectoria dentro de los dramas televisivos dirigidos al público joven. En 2004 estuvo al frente de los primeros dos episodios de ‘Veronica Mars’, serie creada por Rob Thomas y protagonizada por Kristen Bell.

Su relación con la producción incluso quedó plasmada dentro de la historia: Stosh “Piz” Piznarski, personaje interpretado por Chris Lowell, recibió su apellido en homenaje al director.

Piznarski también dirigió pilotos de ‘Everwood’, ‘90210’, ‘The Lying Game’, ‘In Plain Sight’, ‘Still Life’ y ‘Relativity’. Su último crédito como director llegó en 2018 con ‘Riverdale’.

Elenco de la segunda temporada de ‘Riverdale’ (Foto: Eric Ray Davidson/EW)

Una carrera que comenzó en televisión durante los años noventa

Nacido el 7 de julio de 1954, Mark Piznarski estudió en la Universidad del Norte de Colorado y posteriormente pasó por Columbia College Chicago. Uno de sus primeros trabajos en el cine fue como asistente de dirección en ‘About Last Night’ (1986), de Edward Zwick.

En 1994 llegó a la televisión de cadena al dirigir cuatro episodios de ‘My So-Called Life’. Posteriormente trabajó en producciones como ‘NYPD Blue’, ‘American Dreams’, ‘Friday Night Lights’, ‘Madam Secretary’, ‘iZombie’ y ‘Pure Genius’.

En cine dirigió ‘Here on Earth’ (2000), con Chris Klein, Leelee Sobieski y Josh Hartnett, además de ‘Looking for Sunday’ (2006), que también coescribió. A Piznarski le sobreviven sus hijos Lauren y Michael.

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