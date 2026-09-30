Muere Jorge Kahwagi, estrella de ‘Big Brother VIP’ y ‘Clase 406’, a los 58 años

Jorge Kahwagi Macari, empresario, exdiputado, boxeador y figura de la televisión mexicana, murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años. La noticia fue confirmada por el senador Manuel Velasco, quien coincidió con él en la Cámara de Diputados, y también generó mensajes de despedida de figuras cercanas como Roberto Palazuelos. Kahwagi desarrolló una trayectoria poco convencional que combinó la política, los negocios, el deporte profesional y el entretenimiento, especialmente a partir de su recordada participación en ‘Big Brother VIP’.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Jorge Kahwagi?

Hasta el momento, la familia de Jorge Kahwagi no ha informado oficialmente cuál fue la causa de su fallecimiento. Milenio señaló que en el programa Sale el Sol se mencionó un supuesto derrame cerebral, aunque esa versión no ha sido confirmada por familiares, representantes o alguna fuente oficial.

Jorge Kahwagi (imagen: Cuartoscuro)

Tras conocerse la noticia, Manuel Velasco publicó un mensaje en el que recordó la etapa que ambos compartieron en el Congreso (vía Excélsior):

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”.

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Roberto Palazuelos también se despidió de su amigo a través de redes sociales con un mensaje acompañado por una fotografía de ambos: “vuela alto, tal como viviste”.

Kahwagi había atravesado problemas de salud años antes. En abril de 2019 fue hospitalizado después de que se le perforara una úlcera. Él mismo explicó entonces lo ocurrido en redes sociales, aunque hasta ahora no existe información que vincule aquel episodio con su fallecimiento.

De ‘Clase 406’ y ‘Big Brother VIP’ a la Cámara de Diputados

Además de su carrera política y empresarial, Jorge Kahwagi tuvo presencia en la televisión mexicana durante los primeros años de la década de 2000. Una de sus apariciones ocurrió en ‘Clase 406’, popular telenovela juvenil de Televisa emitida entre 2002 y 2003, donde participó como él mismo. La producción contó con un elenco que incluyó a Sherlyn, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Aarón Díaz y Anahí, entre otros.

Kahwagi en su presentación como invitado de Big Brother VIP 2, en 2004. (Foto: Ivan Stephens/ cuartoscuro.com)

Su exposición televisiva alcanzó un nivel todavía mayor en 2004, cuando tomó una decisión poco habitual para un legislador en funciones. Kahwagi, entonces diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, pidió licencia temporal para ingresar a ‘Big Brother VIP 3’.

Su participación generó críticas debido a que se ausentó del Congreso para formar parte del reality de Televisa, pero también terminó por convertirlo en uno de los personajes más mediáticos de aquella etapa. Kahwagi permaneció varias semanas en la casa y llegó hasta la final del programa.

Su carrera política había comenzado vinculada al PVEM, partido por el que fue diputado durante la LIX Legislatura, de 2003 a 2006, y donde llegó a coordinar al grupo parlamentario. Más adelante se incorporó a Nueva Alianza, organización de la que llegó a ser presidente, y regresó a San Lázaro durante la LXI Legislatura, entre 2009 y 2012.

Su carrera en el boxeo y sus últimos años públicos

Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi (imagen: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Antes y durante su trayectoria política, Jorge Kahwagi también desarrolló una carrera como boxeador profesional. Debutó en 2001, cuando tenía más de 30 años, y terminó su carrera con 12 victorias en 12 combates, todas por nocaut o nocaut técnico.

En agosto de 2002 venció al ruso Alexey Osokin en San Petersburgo y obtuvo el título Internacional de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Después de varios años alejado del ring, regresó en julio de 2015 para enfrentar a Ramón Olivas en Filipinas, combate que ganó por nocaut técnico en apenas 40 segundos.

Con el paso de los años, Kahwagi redujo considerablemente sus apariciones públicas. Su muerte ocurre poco más de seis meses después de la de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, empresario y presidente de La Crónica de Hoy, quien falleció el pasado 23 de marzo a los 85 años.

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