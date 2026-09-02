Muere Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’ de Disney, a los 33 años

Carla Jeffery, actriz conocida por interpretar a Bree en la franquicia ‘Zombies’ de Disney Channel, murió el 1 de septiembre de 2026 a los 33 años. La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, agencia que la representó durante más de dos décadas. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Carla Jeffery?

Alexanders Talent Management anunció el fallecimiento de la actriz mediante una publicación en Instagram. Jeffery había comenzado a trabajar con la agencia cuando tenía apenas 12 años y permaneció representada por ella durante más de 20 años.

Meg Donnelly y Carla Jeffery en ‘Zombies’ (2018) (imagen: IMDb)

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años”, señaló el comunicado.

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La agencia recordó a Jeffery como una mujer talentosa y carismática, además de destacar la relación que mantuvieron con ella desde sus primeros años como actriz.

“Como Bree en la exitosa franquicia ‘ZOMBIES’ de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo. Carla era más que una clienta; era familia”, continuó el mensaje.

El comunicado también pidió respeto para la familia y los seres queridos de Jeffery durante el duelo. No se ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su muerte ni se informó si la actriz padecía alguna enfermedad.

Sus compañeros de ‘Zombies’ despiden a Carla Jeffery

La noticia provocó mensajes de despedida por parte de varios integrantes de la franquicia de Disney. Milo Manheim, protagonista de las películas de ‘Zombies’, reaccionó a la publicación con un breve mensaje dedicado a su compañera.

“Carla. La persona más dulce que he conocido. Te amo”, escribió el actor (vía ABC).

Chandler Kinney, quien trabajó junto a Jeffery en ‘Zombies 2’ y ‘Zombies 3’, también compartió unas palabras tras conocer la noticia.

“La luz más brillante en cualquier habitación a la que entraba. La persona más amable que podrías conocer. El alma más hermosa. Esto no parece real….. 💔”, escribió Kinney.

Jeffery interpretó a Bree, amiga de Addison y porrista de Seabrook High, desde la primera película de ‘Zombies’, estrenada en 2018. Posteriormente regresó al personaje en sus dos secuelas y también prestó su voz para varios cortos animados de la franquicia.

Carla Jeffery en 2025 (imagen: Getty)

Carla Jeffery comenzó su carrera cuando tenía 12 años

Nacida el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Jeffery comenzó a actuar durante su infancia. Su primer papel cinematográfico llegó en 2006 con ‘Phat Girlz’, donde apareció junto a la ganadora del Oscar Mo’Nique.

Durante los años siguientes participó en numerosas producciones televisivas. Entre sus créditos se encuentran ‘iCarly’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Southland’, ‘Good Luck Charlie’, ‘Shake It Up!’, ‘Best Friends Whenever’, ‘Scream Queens’, ‘Crazy Ex-Girlfriend’, ‘American Vandal’ y ‘Game Shakers’.

Su trabajo como Bree terminó convirtiéndose en el papel más reconocido de su carrera y la vinculó durante varios años con una de las franquicias juveniles de Disney Channel.

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