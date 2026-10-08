Muere C.W. Morgan, actor de ‘Scream’ que interpretó al padre de uno de los Ghostface originales, a los 72 años

También participó en ‘Scream 3’ (2000), donde su personaje estuvo relacionado con importantes revelaciones

Ha muerto C.W. Morgan, uno de los actores que formaron parte de la película original de ‘Scream’ (1996), dirigida por Wes Craven. Recordado por interpretar a Hank Loomis, padre de Billy Loomis, falleció a los 72 años en Los Ángeles. Aunque su participación en la franquicia fue breve, su personaje estuvo relacionado con algunos de los acontecimientos más importantes de la historia. La noticia de su muerte se dio a conocer varias semanas después de su fallecimiento.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de C.W. Morgan?

De acuerdo con información publicada por People, que tuvo acceso a registros del médico forense de Los Ángeles, C.W. Morgan falleció el pasado 30 de agosto de 2026. El actor fue encontrado sin vida en un baño, aunque hasta el momento no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte.

El sitio TMZ fue el primero en informar sobre su fallecimiento, mientras que People confirmó posteriormente los detalles disponibles.

C.W. Morgan y Skeet Ulrich en ‘Scream’ (Imagen: Miramax/Kobal/Shutterstock)

Nacido en 1954 en Bisbee, Arizona, bajo el nombre de Curtis Wade Morgan, el intérprete desarrolló una breve carrera frente a las cámaras durante la década de 1990. Entre sus primeros trabajos se encuentra la película para televisión ‘The Last of His Tribe’, antes de incorporarse a una de las franquicias más reconocidas del cine de terror.

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Su participación en ‘Scream’ y su conexión con Ghostface

Morgan apareció en ‘Scream’ (1996) interpretando a Hank Loomis, un abogado y padre de Billy Loomis, personaje interpretado por Skeet Ulrich.

En la película, Hank defiende la inocencia de su hijo ante las sospechas relacionadas con los asesinatos de Woodsboro, aparentemente sin saber que Billy es uno de los responsables de los crímenes cometidos bajo la identidad de Ghostface.

El actor también tuvo una breve aparición en ‘Scream 3’ (2000), entrega que profundizó en acontecimientos del pasado y reveló que Hank había mantenido una relación extramarital con Maureen Prescott, madre de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell.

Aunque Morgan no tuvo un papel protagónico, su personaje quedó vinculado a los conflictos familiares que impulsaron buena parte de la historia original de la franquicia.

(Imagen: CW Morgan/Instagram)

Familiares y amigos recuerdan al actor

La hija de Morgan, Renata Macfie, compartió un emotivo mensaje en Facebook el mismo 30 de agosto, en el que expresó el dolor provocado por la pérdida de su padre y recordó algunos de los momentos que compartían, como sus recorridos por Mulholland Drive y sus visitas a Starbucks.

Por su parte, Paul Codiga, amigo del actor, también publicó un homenaje en el que destacó su dedicación como padre, su talento interpretativo y su faceta como escritor.

La muerte de Morgan ocurre durante el año en que ‘Scream’ celebra su 30 aniversario, una fecha significativa para una franquicia que continúa siendo una referencia del cine de terror y cuya primera película marcó a varias generaciones de espectadores.

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