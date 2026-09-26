Melissa Barrera estaría dispuesta a regresar a ‘Scream’, pero pone una condición para hacerlo

Melissa Barrera no descarta regresar algún día a ‘Scream’, pese a su polémica salida de la franquicia en 2023 y sus posteriores críticas a ‘Scream 7’. La actriz mexicana reveló que conserva buenos recuerdos de las películas que protagonizó y estaría abierta a interpretar nuevamente a Sam Carpenter, pero estableció una condición para su hipotético regreso.

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¿Qué tendría que ocurrir para que Melissa Barrera regrese a ‘Scream’?

Durante una entrevista reciente con JustWatch, Barrera fue cuestionada sobre la posibilidad de participar nuevamente en una futura entrega. Su primera respuesta dejó claro cuál es el principal obstáculo para que eso suceda.

Melissa Barrera en ‘Scream’ (2022) (Paramount Pictures)

“No con la empresa que actualmente posee los derechos”, aseguró.

Barrera explicó que su conflicto no es con ‘Scream’ y recordó de manera positiva su paso por las dos películas que protagonizó.

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“Amo la franquicia. Disfruté muchísimo haciendo esas películas. Sin embargo, gran parte del odio y las dificultades que he afrontado en los últimos años se deben a que la dirección de esa empresa se empeñó en etiquetarme como algo que no soy, y nunca se disculparon, ni siquiera cuando se demostró que yo tenía razón.”

La actriz fue despedida en 2023 después de realizar publicaciones en redes sociales sobre la guerra en Gaza y criticar las acciones de Israel. Spyglass Media Group afirmó entonces que tenía “tolerancia cero ante el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas”, postura que Barrera rechazó.

Ni una disculpa de Spyglass cambiaría su decisión

La posibilidad de una reconciliación con la compañía parece descartada. Barrera aseguró que incluso una eventual disculpa no sería suficiente para convencerla de trabajar nuevamente con Spyglass.

“Incluso con una disculpa, no volvería a trabajar con ellos”, afirmó.

Sin embargo, la situación sería diferente si los derechos de ‘Scream’ cambiaran de manos. Barrera señaló que consideraría regresar si la franquicia pasara a una compañía que, desde su perspectiva, respetara mejor el legado de Wes Craven, creador y director de las primeras cuatro películas.

“Pero si la franquicia llegara alguna vez a salir de esas manos y pasar a otras que, en mi opinión, honran más el legado de Wes Craven, entonces creo que sí”.

De esta manera, Barrera mantiene abierta la posibilidad de volver a interpretar a Sam Carpenter, personaje que encabezó el relanzamiento de la franquicia en ‘Scream’ de 2022 y posteriormente regresó en ‘Scream VI’.

Barrera ya había criticado duramente a ‘Scream 7’

Sus nuevas declaraciones llegan después de que Barrera cuestionara públicamente el rumbo que tomó la franquicia tras su despido. La actriz criticó a integrantes de entregas anteriores que aceptaron participar en ‘Scream 7’ y consideró que la producción recurrió a la nostalgia y al regreso de personajes conocidos para mantener el proyecto en marcha.

Melissa Barrera (imagen: Instagram/@melissabarreram)

La séptima película sufrió varios cambios después de su salida. Jenna Ortega tampoco regresó y Christopher Landon abandonó la dirección. Finalmente, Neve Campbell volvió como Sidney Prescott y Kevin Williamson, guionista de la cinta original, asumió como director.

Uno de los actores que regresaron, Matthew Lillard, reconoció posteriormente que se arrepentía de no haber considerado suficientemente lo ocurrido con Barrera antes de aceptar participar. “La regué. En ese aspecto, estoy del lado equivocado de la historia”, declaró.

Pese a todo lo sucedido desde 2023, Barrera distingue entre su relación con Spyglass y su experiencia dentro de ‘Scream’. Su condición para un eventual regreso es clara: mientras la franquicia permanezca bajo el control de la compañía que la despidió, Sam Carpenter seguirá fuera de la saga.

Con información de Variety.

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