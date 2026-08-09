Melissa Barrera dice que está en la lista negra de Hollywood y un director revela que le impidieron contratarla

Melissa Barrera volvió a hablar sobre las consecuencias profesionales que enfrentó después de expresar públicamente su postura sobre la guerra en Gaza. La actriz, despedida de ‘Scream 7’ en 2023, aseguró que está incluida en una lista negra dentro de Hollywood por sus opiniones políticas. Sus declaraciones fueron corroboradas por el director Colin Minihan, quien afirmó que intentó contratarla en varias ocasiones para películas independientes, pero que productores se lo impidieron.

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¿Melissa Barrera está en una lista negra de Hollywood?

Durante una entrevista con el podcast ‘Latino USA’, Barrera fue cuestionada directamente sobre si utilizaría el término blacklisted (estar en la lista negra) para describir lo ocurrido con su carrera después de hablar sobre Gaza. La actriz respondió que sí, definitivamente.

Melissa Barrera en ‘Scream’ (2022) (Paramount Pictures)

La actriz explicó que le resulta difícil comprender que una persona pueda sufrir consecuencias laborales por expresar determinadas posiciones políticas, aunque señaló que considera que su experiencia no es un caso aislado.

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“Hay muchas personas que fueron despedidas básicamente por decir que los palestinos merecen derechos humanos y que no deberían ser bombardeados ni atacados de esta manera”.

Barrera también cuestionó los intereses que, desde su perspectiva, pueden imponerse sobre la vida de las personas.

“Es triste que haya intereses más importantes para ciertas personas con poder y dinero, a quienes no les importan las vidas de la gente y que harán todo lo posible por silenciar a quienes dicen que las personas merecen vivir y que los niños merecen crecer.”

La actriz añadió que percibe un cambio en la opinión pública respecto al conflicto y aseguró que ahora más personas estarían observando la situación de una manera distinta a la de los primeros meses.

Un director asegura que productores le impidieron contratar a Melissa Barrera

Las declaraciones de Barrera recibieron respaldo indirecto por parte de Colin Minihan, director, guionista y productor canadiense conocido por su trabajo dentro del cine de terror independiente, particularmente por títulos como ‘Grave Encounters’, ‘It Stains the Sands Red’ y ‘What Keeps You Alive’.

En una publicación en X, Minihan aseguró que intentó incluir a Barrera en uno de sus proyectos, pero que productores rechazaron la posibilidad.

“Sí. Intenté contratarla, pero los productores no me dejaron.”

Cuando otra persona le preguntó si esto había ocurrido recientemente, el cineasta respondió:

“Varias veces, varios independientes.”

Sus palabras describen casos concretos en los que parecen darle la razón a la actriz.

Melissa Barrera (imagen: Instagram/@melissabarreram)

El conflicto comenzó con su despido de ‘Scream 7’

Barrera fue despedida de ‘Scream 7’ en noviembre de 2023 después de publicar mensajes relacionados con la guerra en Gaza. En aquel momento, Spyglass Media Group justificó la decisión al señalar que no toleraría expresiones que considerara antisemitas o vinculadas con discursos de odio. La actriz, por su parte, rechazó que sus comentarios tuvieran ese carácter y mantuvo públicamente su postura sobre el conflicto.

Después de su salida, el proyecto atravesó una reestructuración y terminó enfocándose nuevamente en Sidney Prescott, con Neve Campbell de regreso en el papel. ‘Scream 7’ finalmente se estrenó en cines en febrero de 2026.

Desde entonces, Barrera ha seguido refiriéndose a las consecuencias profesionales de aquel episodio. En su conversación con ‘Latino USA’, sostuvo que las personas no deberían ignorar situaciones graves únicamente porque ocurren lejos de su propio país y defendió la necesidad de señalar lo que considera injusto, incluso cuando expresarlo pueda tener repercusiones personales o laborales.

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