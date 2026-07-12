‘Moana’: Live-action, con Dwayne Johnson, logra el primer lugar en taquilla durante su fin de semana de estreno

Moana navegó en pantalla grande una vez más, pero con su nueva versión live-action, y consiguió el primer lugar de la taquilla norteamericana durante su fin de semana de estreno. La película de Disney, protagonizada por Catherine Laga’aia como la joven navegante y Dwayne Johnson de regreso como Maui, es la propuesta recién salida del horno sobre la franquicia familiar que sigue siendo una de las más queridas del estudio.

Aun con una apertura más moderada que otros remakes de The Walt Disney Company, y en medio de una verano muy competitivo, con otros títulos atractivos, Moana lideró el fin de semana y vino a reivindicar que la historia de la hija de Motunui todavía conserva una conexión fuerte con muchas familias.

¿Cómo fue el desempeño de Moana en su primer fin de semana?

El live-action de Moana recaudó 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, cantidad suficiente para quedarse con el primer lugar del fin de semana. A nivel internacional añadió 52 millones, por lo que su estreno global llegó a 95 millones de dólares. Si bien la película no alcanzó las proyecciones iniciales más altas para una producción de gran presupuesto, sí que abrió arriba de todos sus competidores y encontró espacio en una cartelera con Toy Story 5 y Minions & Monstruos todavía atrayendo al público familiar.

Dwayne Johnson como Maui en Moana (Foto: IMDb)

Cabe mencionar que la recepción del público fue más cálida que la de la crítica, pues Associated Press reportó que un 78% de los padres encuestados por el medio dijo que recomendaría la película, por lo que el remake sí encontró respuesta entre parte de su audiencia, misma compuesta por infancias y familias que ya tienen afecto por la música y el viaje de Moana.

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La película está dirigida por Thomas Kail, conocido por su trabajo en Hamilton, y mantiene a Johnson como Maui, ahora junto a Laga’aia en el papel que hizo famosa la versión animada de 2016. El reto para Disney será sostener la navegación más allá del primer fin de semana. Las películas familiares, en este contexto, dependen de las vacaciones y las repeticiones con niños pequeños, por lo que el recorrido completo todavía puede ampliar los números iniciales del estreno.

El live-action de Moana tuvo un costo de 250 millones de dólares.

El éxito de las películas animadas

Moana: Un Mar de Aventuras, estrenada en 2016, fue un éxito total para Disney Studios, con un registro de 248.7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además de un total mundial que supera los 643 millones. Se convirtió en la cinta más vista de Disney+ y, tal como pasó con Frozen: Una Aventura Congelada hace unos años, se incrustó en la rutina doméstica de millones de familias.

Moana 2 recaudó 1.059 mil millones, todavía más exitosa que su predecesora. El éxito de la secuela nos habla de la confianza que Disney siente en el live-action, aunque también de la dificultad del calendario. La audiencia recibió una continuación animada muy reciente y, menos de dos años después, volvió a encontrarse con una nueva versión del primer viaje. Aun así, el valor de Moana como propiedad sigue siendo enorme.

Las películas live-action de Disney más taquilleras

Foto: IDMb

El hit comercial de los remakes de Disney fue El rey león, de 2019, con 1.656 mil millones de dólares a nivel mundial. Aunque su técnica fotorealista no le encantó a todo el mundo, Disney la integró dentro de su línea de reimaginaciones de clásicos animados. La bella y la bestia, de 2017, también fue un fenómeno, pues alcanzó 1.263 mil millones de dólares globales; la película protagonizada por Emma Watson sí que respondió con fuerza a una versión musical cercana al clásico original.

Aladdin, estrenada en 2019, llegó a 1.050 mil millones de dólares globales, impulsada por esa curiosidad alrededor del Genio de Will Smith y por el peso de sus canciones. Lilo & Stitch, de 2025, se sumó al codiciado club de los mil millones con 1.038 mil millones, lo cual demuestra el poder de los clásicos de inicios de los 2000.

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