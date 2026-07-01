Dwayne Johnson anuncia que dejará de hablar de política y desata críticas

A Dwayne Johnson le cayó encima una polémica que tal vez ya esperaba, y ocurrió justo cuando The Walt Disney Company lo necesita sonriente y disponible para hablar del live-action de Moana, próximo a su estreno. El actor decidió apartar sus opiniones políticas de la plaza pública y varias voces de Hollywood ya le respondieron con dureza.

El actor de 54 años apoyó públicamente la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, pero vaya que se arrepintió. En 2024 confesó que ese gesto le trajo comentarios negativos por parte de muchos fans. Ahora, al repetir que prefiere guardar sus posturas para la urna, el actor dejó servida una vez más la controversia entre quienes gusten sumarse a ella.

Dwayne Johnson ya no hablará de política

Johnson explicó su postura en una reciente entrevista con Esquire, bajo el argumento de querer enfocarse en su carrera: “He aprendido, por experiencia, que necesito conservar lo principal; necesito, no quiero. Y lo principal para mí, aquello hacia lo que corro por la mañana cuando pongo los pies fuera de la cama, es crear. Es el arte. Es contar historias”.

Dwayne Johnson en La Máquina: The Smashing Machine (Foto: A24)

En este sentido, Dwayne confirmó que la política quedará fuera de sus comentarios públicos y que es un tema que solo abordará en el ámbito privado, sin cámaras y sin redes sociales cerca:

No te pierdas: Dwayne Johnson confiesa que le dolió no haber sido nominado al Oscar por ‘The Smashing Machine’: ‘Hubiera sido increíble’

“He aprendido que voy a guardar mi política para mí. Hay momentos en los que, oye, no hay nada de lo que no podamos hablar. Si me equivoco, te diré que me equivoqué. La política está en todas partes y es para siempre. No me gusta. La odio a veces. Odio los ataques. Odio toda la mierda que viene con ella”.

Las críticas en contra del actor

George Takei, actor estrella de Star Trek, criticó duramente la postura de Dwayne Johnson: “El silencio es complicidad”. Wil Wheaton, famoso por Cuenta conmigo y Star Trek: The Next Generation, fue todavía más categórico que Takei: “Qué decepcionante descubrir que es tan cobarde”.

Cada vez son menos las estrellas del cine y la televisión que prefieren mantener su opiniones políticas en el terreno de lo privado por temor a ver afectadas sus carreras u otras repercusiones.

Algunas excepciones a la tendencia son Jane Fonda, famosa por sus protestas contra la Guerra de Vietnam, su activismo ambiental, sus arrestos por alterar el orden público o por hablar en contra de la fusión Paramount-Warner; Mark Ruffalo, que en reiteradas ocasiones ha criticado el gobierno de Trump y acusado a los multimillonarios y corporaciones estadounidenses de menguar la calidad de vida de sus compatriotas; o George Clooney, quien apoya causas humanitarias y ha criticado políticas migratorias

Dwayne Johnson (Foto: X)

Entérate: Dwayne Johnson recuerda el doloroso momento que atravesó mientras grababa ‘Moana’

Dwayne Johnson volverá a salas de cine con Moana

Mientras el mundo se divide en mil opiniones y las vidas humanas se siguen perdiendo por los intereses de quienes acaparan la riqueza y el poder, Dwayne Johnson regresa a salas de cine este verano con el live-action de Moana, producción muy esperada por los fans del ya clásico animado de 2016 que recaudó 1.7 mil millones de dólares a nivel mundial.

Johnson volverá como Maui, el semidiós legendario, mitad dios y mitad mortal, que con su pelo rizado, sus tatuajes, su ego y su carisma se ganó a incontables fans en todo el mundo. A Dwayne se le hizo la realidad la oportunidad de encarnar a este personaje al que dobló en la versión animada, un sueño que todas las estrellas del cine animado puede alcanzar.

Además de Dwayne, en el elenco del live-action de Moana veremos a Catherine Laga’aia como Moana, a John Tui como Chief Tui, a Frankie Adams como Sina, a Rena Owen como Gramma Tala y a Jemaine Clement como Tamatoa. La dirección corre a cargo de Thomas Kail, con un guion de Jared Bush y Dana Ledoux Miller.

¿Podrá el live-action romper récord de taquilla como su contraparte animada? Se estrena el próximo 10 de julio.

Con información de Variety.