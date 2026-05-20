Miles Teller critica la cultura del clickbait tras entrevista que lo llamó ‘idiota’ y dañó su imagen

Paper Tiger es el nuevo drama criminal de James Gray con Miles Teller, pero más allá de la pompa y el arte desbordado en el Festival de Cine de Cannes 2026, el actor recordó una entrevista publicada hace años que alteró por completo la percepción pública sobre su personalidad. Ya de vuelta en el evento más prestigioso del séptimo arte, Teller habla sobre la cultura del clickbait y confiesa cómo aquella interacción con la prensa le hizo perder confianza.

El protagonista de Whiplash: Música y Obsesión hizo público el desgaste emocional que le provocó un famoso perfil de Esquire publicado en 2015 por la periodista Anna Peele. La pieza describía a Teller como “algo idiota”, además de sugerir que llegaría lejos en el mundo por la misma razón, algo que para el actor no correspondía con la realidad.

Miles Teller y la entrevista con Esquire

Durante una entrevista reciente en Cannes con IndieWire, Teller explicó por qué dejó de participar en perfiles extensos con medios impresos. Todo se remonta a aquel artículo de Esquire que deformó el encuentro original y lo convirtió en una caricatura pública.

Miles Teller y Adam Driver en Cannes 2026

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“Eso estuvo muy mal manejado. La razón por la que dejé de hacer perfiles es porque pensé: ‘Vaya, si no estoy haciendo esta entrevista en cámara, esta persona puede citar cosas incorrectamente, poner cosas fuera de contexto o decir cosas que nunca pasaron’. Se sintió como una violación total de lo que realmente ocurrió.”

El actor señaló que leyó el texto y sintió que la persona descrita ahí no era él:

“Le dije a mi equipo: ‘Chicos, no creo que vuelva a hacer esto, porque estoy leyendo esto y esto no suena a mí. Esto no es la vida real, así que ¿por qué querría formar parte de algo donde simplemente pueden poner eso? Así que es desafortunado que ser una buena persona no venda. La gente quiere hacer clic en la negatividad. Si te vas a dormir y pones la cabeza sobre la almohada sabiendo cómo tratas realmente a las personas, eso es lo que importa. Esa entrevista [de 2015] fue hace como 12 años.”

El fiasco de los 4 Fantásticos

Aunque la entrevista con Esquire ocurrió hace más de una década, coincidió con una etapa demasiado complicada para la imagen pública de Teller. En esos años protagonizó Los 4 Fantásticos, la fallida adaptación de 2015 dirigida por Josh Trank. Si bien la película trató de reinventar a los personajes clásicos de Marvel con un tono más oscuro, el resultado fue uno de los tropiezos comerciales y críticos más discutidos de los años 2010.

Teller interpretó a Reed Richards, también conocido como Mister Fantastic. El reparto presentó a Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell, pero el proyecto terminó muy mal parado entre reescrituras y conflictos de producción.

Adam Driver, James Gray y Miles Teller en el estreno de Paper Tiger

Tras el estreno, aparecieron rumores sobre problemas internos y altercados durante el rodaje. El propio Trank publicó mensajes polémicos en redes sociales antes del estreno, situación que alimentó todavía más la caótica historia alrededor de la película.

Teller logró escapar poco a poco de la mancha de aquella película gracias a trabajos posteriores donde recuperó prestigio crítico. Only the Brave, Top Gun: Maverick y la serie The Offer ayudaron a reconstruir la percepción sobre él. En lugar de la figura arrogante promovida por algunos titulares como el de Esquire, comenzó a aparecer un actor más maduro y enfocado.

Paper Tiger, lo nuevo de Miles Teller en Cannes 2026

Ahora Teller regresó a Cannes con Paper Tiger, película dirigida por James Gray y protagonizada también por Adam Driver y Scarlett Johansson. El título compite por la Palma de Oro y recibió una ovación de diez minutos tras su premiere.

Ambientada en 1986, la historia tiene como protagonistas a dos hermanos que intentan enriquecerse mediante un proyecto relacionado con el canal Gowanus. Todo cambia cuando terminan involucrados accidentalmente con mafiosos rusos.

Con información de Variety.

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