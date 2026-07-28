Michelle Yeoh asegura que nunca había visto una heroína de acción tan intrépida como Hunter Schafer

La actriz contó que su compañera participaba directamente en caídas y movimientos de riesgo

Michelle Yeoh elogió el trabajo físico de Hunter Schafer en ‘Blade Runner 2099’, la próxima serie de ciencia ficción de Prime Video. Durante un panel realizado el 25 de julio en la Comic-Con de San Diego, la ganadora del Óscar aseguró que nunca había visto a una heroína de acción tan intrépida como su coprotagonista, quien se involucró directamente en las caídas, volteretas y secuencias más exigentes del rodaje. La producción, ambientada cincuenta años después de los acontecimientos de ‘Blade Runner 2049’, se estrenará el 25 de noviembre.

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¿Qué dijo Michelle Yeoh sobre Hunter Schafer?

Schafer habló durante el panel de Hall H sobre su experiencia al filmar una producción con un componente de acción mucho mayor al de sus trabajos anteriores. La actriz, conocida principalmente por interpretar a Jules Vaughn en ‘Euphoria’, explicó que ya había tenido algunas oportunidades de participar en escenas físicas, aunque ninguna se comparaba con lo que encontró en ‘Blade Runner 2099’.

Hunter Schafer en ‘Blade Runner 2099’ (imagen: Amazon MGM Studios)

“Pude probar la acción en algunos de mis otros equipos, pero no fue nada comparado con esto”, declaró Schafer, de acuerdo con Vulture.

La actriz también reconoció que disfruta este tipo de secuencias y destacó la oportunidad de trabajar junto a Yeoh, quien cuenta con una extensa trayectoria dentro del cine de artes marciales y acción.

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“Pero es mi favorita; me encanta la acción. Además, poder hacerlo con una de las mejores, literalmente, fue todo un honor”, dijo mientras señalaba a Yeoh. “También fue realmente útil aprender mucho de ti”.

Yeoh respondió con un elogio directo hacia su compañera: “Nunca he visto una heroína de acción más intrépida”. La protagonista de ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ añadió que Schafer participaba sin reservas en los movimientos más arriesgados: “O sea, realmente se lanzó de lleno. Hacía las volteretas, las caídas… y yo le decía: ‘Hunter, ¿dónde están tus protecciones?’”.

Una lesión durante el rodaje de ‘Blade Runner 2099’

La entrega física de Schafer también provocó preocupación dentro de la producción. Durante la conversación, Yeoh reveló que la actriz sufrió una conmoción cerebral mientras grababa la serie, razón por la que intentó asegurarse de que utilizara protección durante las secuencias de riesgo.

“Me consiguió un casco para bebé”, comentó Schafer, provocando las risas del público.

Yeoh respondió: “¿Qué? ¡Sufriste una conmoción cerebral! Tenía que proteger a mi bebé, ¿de acuerdo?”. Después explicó que decidió comprarle el casco para disminuir el riesgo de otra lesión: “Le dije: ‘Toma, ponte esto’, así que le compré un casco para bebés”.

Yeoh es reconocida por películas como ‘El tigre y el dragón’, ‘Yes, Madam!’, ‘Wing Chun’ y ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’. Su actuación en esta última producción le permitió ganar en 2023 el Óscar a Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera mujer asiática en recibir el premio dentro de esa categoría.

¿De qué tratará la nueva serie de ‘Blade Runner’?

‘Blade Runner 2099’ será la primera serie live-action de una franquicia iniciada en 1982 con la película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford.

Michelle Yeoh en ‘Blade Runner 2099’ (imagen: Amazon Prime Video)

La historia continuará el universo expandido posteriormente por ‘Blade Runner 2049’, dirigida por Denis Villeneuve, y por la producción animada ‘Blade Runner: Black Lotus’.

La nueva serie ocurrirá en Los Ángeles después de una rebelión de replicantes. Yeoh interpretará a Olwen, una replicante que trabaja como blade runner y que se encuentra en los últimos días de su vida. Schafer dará vida a Cora, una humana que se hace pasar por replicante.

Ambas personajes deberán colaborar para localizar a un grupo de replicantes fugitivos. El proyecto representa uno de los papeles de acción más importantes en la carrera de Schafer, quien también ha participado en ‘Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes’, ‘Cuckoo’ y ‘Tipos de gentileza’.

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