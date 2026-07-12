‘Michael’ supera los mil millones de dólares: Qué biopics famosas dejó atrás en taquilla mundial

Michael acaba de entrar al territorio de los mil millones de dólares en taquilla global, algo que ninguna otra biopic había logrado en la historia del cine. La película sobre Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, convirtió la vida del llamado Rey del Pop en un fenómeno de salas, pese a una recepción crítica dividida y a una polémica que la acompañó antes y después del estreno.

Hasta ahora, las películas biográficas podían ganar premios y atraer públicos adultos, pero pocas competían con franquicias familiares o superproducciones de verano. Michael cruzó esa frontera con su música inmortal y una audiencia que respondió de manera masiva, incluso cuando una parte importante de la crítica cuestionó lo que la cinta dejó fuera.

Michael supera los mil millones de dólares

De acuerdo con medios como The New York Times y Variety, Michael alcanzó 1.001 mil millones de dólares a nivel mundial, con 371.8 millones en Norteamérica y 629.8 millones en mercados internacionales. La cifra vuelve histórica a la película porque es la primera biopic en superar los mil millones de dólares.

Jafaar Jackson como Michael Jackson (Foto: IMDb)

Michael abrió con 217 millones de dólares en todo el mundo cuando llegó a salas de cine en abril, incluyendo 97 millones en Estados Unidos y Canadá, un arranque totalmente récord para una película biográfica. Ese debut rompió una barrera que el género casi nunca alcanza, pero quizá era obvio para una estrella como el fallecido Rey del Pop.

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Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, celebró el resultado: “El público abrazó la película desde el inicio, convirtiéndola en un fenómeno cultural único en cines de todo el mundo”. También se trata de su primer título de Lionsgate en cruzar los mil millones, un triunfo pleno para el estudio.

Biopics famosas que dejó atrás en la taquilla mundial

El récord más inmediato, al menos en el territorio musical, era Bohemian Rhapsody, la cinta de Queen y Freddie Mercury protagonizada por Rami Malek. Box Office Mojo registra 903.6 millones de dólares en su estreno original y 911 millones al sumar reestrenos, una número que por años fue el techo para las biopics musicales. Michael ya había superado ese récord musical semanas antes. Music Business Worldwide reportó que la película de Fuqua acumulaba 911.9 millones de dólares y con eso dejaba atrás a Bohemian Rhapsody como la biopic musical más taquillera de la historia.

Claro que también dejó atrás a Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, que cerró su recorrido con 975.8 millones de dólares a nivel mundial. Aunque no se trata de una biopic musical, la película sobre J. Robert Oppenheimer había quedado como una referencia enorme para el cine basado en personas reales.

Más abajo quedaron otros títulos de gran impacto cultural como Elvis, de Baz Luhrmann, obtuvo 288.6 millones de dólares a nivel mundial; Letras Explícitas superó los 200 millones; Rocketman cerró alrededor de los 195 millones; y Johnny & June: Pasión y Locura, centrada en Johnny Cash, terminó cerca de los 186 millones.

¿Habrá secuela de Michael?

Jafaar Jackson como Michael Jackson (Foto: IMDb)

Adam Fogelson confirmó en mayo que la secuela ya está en desarrollo. Esto fue lo que comentó para Variety sobre el material que espera explorar en la continuación:

“Diría que todavía hay una enorme cantidad de historias increíblemente entretenidas sobre Michael Jackson y gran parte de las canciones más importantes y populares de su catálogo musical que no se abordaron en la primera película.Hay muchísimos otros acontecimientos que ocurrieron, incluso dentro del periodo de tiempo que cubre la película original, que tampoco se exploraron. Por eso, tenemos plena confianza en que contamos con una película sumamente entretenida que, una vez que todas las piezas encajen, volverá a conquistar al público de todo el mundo.”

Incluso adelantó que buena parte de la secuela ya está filmada:

“Creemos que ya tenemos filmado entre un 25 % y un 30 % de una segunda película gracias al trabajo realizado durante la producción anterior, así que, obviamente, eso representará un beneficio económico en última instancia. Pero nos aseguraremos de hacer una película grande y satisfactoria que, una vez más, conquiste al público de todo el mundo.”

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