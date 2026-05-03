‘Michael’ supera los 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial

La taquilla mundial acaba de hacerse todavía mayor gracias a la explosión de Michael, la película biográfica musical a cargo de Antoine Fuqua que está haciendo bailar y cantar a las masas. Esta mañana se confirma que la cinta sobre el rey del pop, interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson, cerrará su segundo fin de semana con 423.9 millones de dólares a nivel global.

Esta nueva propuesta sobre Michael Jackson nos presenta su infancia, ascenso y estrellato en una carrera musical que nadie ha igualado, no todavía. Jaafar brilla como una sólida emulación de su tío y muestra que en su interior habita la chispa que era abundante en el intérprete de ‘Don’t Stop Till You Get Enough’.

Además de su actor principal, a la película se agregaron otros notables talentos de Hollywood como Colman Domingo, quien interpreta a Joseph Jackson, padre de Michael; Nia Long, como Katherine Jackson, madre del cantante; y Milles Teller como John Branca.

Taquilla de Michael

Jaafar Jackson como Michael Jackson (Foto: IMDb)

De acuerdo con medios como Discussing Film y Box Office Mojo, Michael superó los 400 millones este fin de semana. Los números se desgranaron de la siguiente manera: 183.3 millones de dólares provenientes de los cines locales en Estados Unidos, y 240.6 millones acumulados en los mercados internacionales. Ahora mismo, la película biográfica de Jackson es la segunda más taquillera de su género, tan solo por detrás de Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury, estrenada en 2018 y heredera de 911 millones durante su estancia en cartelera.

Entérate: ‘Michael’: ¿Por qué la biopic de Michael Jackson es un éxito masivo de taquilla pese a críticas negativas?

Aunque la película continúa dividiendo opiniones entre crítica, fans acérrimos de Michael y público general, los números no dejan de ascender y reivindicar la posición del rey del pop como la estrella más grande en toda la historias de la industria musical. Pese a que falleció en 2009 por una intoxicación de propofol, su legado permanece intacto e innumerables nuevos fans se suman a la devoción.

Las películas musicales que Michael ya dejó atrás en taquilla

Son varios los títulos de corte musical ya que sucumbieron en taquilla ante el poder de Michael. Tenemos los casos de Chicago (306.8 millones); Vaselina (396.2 millones); o la mismísima Pecadores de Ryan Coogler (368.5 millones) que durante la última temporada de premios brilló en numerosas categorías y le valió a Michael B. Jordan su primer premios de la Academia en la competencia a Mejor Actor.

Cabe mencionar que Michael también hizo morder el polvo a varios clásicos animados de The Walt Disney Company, tales como El Jorobado de Notre Dame (325.3 millones); Blanca Nieves y los Siete Enanos (418.2 millones); y El Libro de la Selva (378 millones).

Michael de Antoine Fuqua

Checa esto: ‘Michael 2’: Todo lo que sabemos sobre la secuela con Jaafar Jackson tras romper récord de taquilla

¿Habrá secuela de Michael?

Claro, de hecho se confirmó hace ya varios días y su desarrollo está en marcha. Hace unos días se reveló que un buen porcentaje de la secuela ya está filmada, ahora solo falta esperar un espacio en el calendario de Antoine Fuqua para seguir adelante con la producción.

La secuela continuará con la vida de Michael en su adultez, ya habiendo alcanzado el éxito absoluto con sus discos de primer nivel y enormes giras mundiales. Este nuevo título podría explorar temas jugosos como el rancho Neverland, el aclamado tour Dangerous, el Super Bowl, sus matrimonio, el nacimiento de sus hijos, las tensiones con Paul McCartney o simplemente la creación de algunos de sus otros videoclips legendarios como Smooth Criminal o Remember the Time, donde actúa con Iman y Eddie Murphy.

De hecho, si el Patrimonio de Michael Jackson así lo deseo, la película podría tener múltiples secuelas en el futuro. Con esos números de taquilla ascendiendo, no sería raro que lo tuvieran en consideración.

Por el momento no hay fecha de estreno para la continuación de Michael.