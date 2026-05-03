‘Michael’: La fortuna que dejó el Rey del Pop y cuánto reciben sus hijos

La figura del Rey del Pop persiste como uno de los legados económicos más rentables del entretenimiento. Aunque murió hace casi 17 años, el nombre de Michael Jackson continúa generando ingresos millonarios, hacho que hace crecer el interés por entender cómo se reparte ese patrimonio entre su familia.

El estreno y triunfo de Michael en salas de cine nos devuelve a las preguntas obligadas: ¿Cuánto dinero dejó realmente el cantante? ¿Cómo se administra ese capital? ¿Y qué lugar ocupan sus hijos dentro de ese entramado financiero que se expande con cada nueva generación de fans y no parece tener fin? Ahora mismo nos sumergimos en el tema.

¿Cuánto dinero ha producido Michael Jackson desde su muerte?

Tras su fallecimiento en 2009, se sabía que la situación financiera de Michael Jackson no era buena. Aunque su nombre era sinónimo de dinero, también arrastraba muchas deudas. Con el paso del tiempo, el manejo de su patrimonio le dio la vuelta a ese escenario y transformó su legado en una de las marcas más lucrativas del mundo.

Los ingresos provienen de regalías musicales, derechos de autor, licencias comerciales, espectáculos basados en su catálogo y producciones cinematográficas. El control de su música y de propiedades permite que el patrimonio no se mantenga y crezca. De acuerdo con Forbes, el Patrimonio de Michael Jackson ha generado más de 3 mil millones de dólares desde su fallecimiento.

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¿Cuánto dinero reciben los hijos de Michael Jackson?

Los tres hijos del cantante, Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi Jackson, forman parte central de este sistema de herencia. El patrimonio se administra a través de un fideicomiso que regula tanto los ingresos actuales como la distribución futura de la fortuna.

Page Six señala que cada uno de ellos recibe una asignación anual cercana a los 8 millones de dólares, destinada a cubrir gastos personales, educación y estilo de vida. Tal cantidad forma parte de un esquema diseñado para mantener estabilidad económica sin entregar de inmediato el control total del patrimonio.

Al llegar a los 33 años, cada hijo tendrá derecho a una porción importante de la herencia, equivalente a una parte del fideicomiso. Más adelante, al cumplir 40 años, reciben el resto de los fondos asignados. Esta estructura busca asegurar que el capital se administre de forma gradual.

¿La madre de Michael recibe dinero?

Katherine Jackson, madre del cantante, también es una enorme protagonista dentro del esquema financiero. Tras la muerte de su hijo, asumió la tutela de los menores durante varios años, lo que implicó una responsabilidad en su crianza y bienestar. Como parte del testamento, Katherine recibe apoyo económico del patrimonio, destinado tanto a su manutención como a cubrir gastos relacionados con el cuidado familiar.

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¿A qué se dedican los hijos de Michael Jackson?

Prince Jackson, nacido en 1997, desarrolla proyectos vinculados a la producción audiovisual y labores humanitarias. A diferencia de su padre, su presencia en el entretenimiento es más discreta y prefiere las iniciativas detrás de cámaras.

Paris Jackson, nacida en 1998, es la más viral de los hermanos. Participa en el modelaje, la música y la actuación. Firmó con una agencia internacional, lanzó material musical propio y apareció en producciones televisivas y cinematográficas. Su patrimonio personal, independiente del fideicomiso, también es por esfuerzo propio.

Bigi Jackson, nacido en 2002, es el menos público de los hijos. Su exposición ante los medios es mínima en comparación con sus hermanos, aunque forma parte del mismo sistema de herencia y decisiones relacionadas con el legado familiar.

La recaudación de Michael en taquilla

Michael, biopic protagonizado por Jaafar Jackson, superó los 423 millones de dólares en taquilla global y continúa en exhibición, por lo que ya es uno de los proyectos más exitosos dentro del género musical biográfico.

La secuela ya está confirmada, aunque todavía no tiene fecha de estreno. Paris Jackson se mantiene alejada de los proyectos y en redes sociales opinó que la cinta ofrece un fantasía edulcorada de la vida de su padre, además de apelar a un sección “muy específica” de la base de fans.