Exponen vínculos de Michael Jackson con Jeffrey Epstein en fotos, llamadas y testimonios

El reporte también aclara que Jackson no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein

Justo en medio del renovado interés por la figura de Michael Jackson tras el estreno de su película biográfica ‘Michael’, Variety decidió compartir un reportaje donde recopiló imágenes, testimonios y registros incluidos en los llamados Archivos Epstein donde se exponen los vínculos del cantante con el magnate Jeffrey Epstein. aunque con una precisión importante: hasta ahora, Jackson no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.

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¿Qué muestran los documentos sobre Michael Jackson y Jeffrey Epstein?

Uno de los elementos más llamativos es una fotografía de Michael Jackson junto a Jeffrey Epstein en la casa de este último en Palm Beach. La imagen fue difundida como parte de los archivos relacionados con Epstein y reactivó preguntas sobre el tipo de contacto que pudo existir entre ambos.

Jeffrey Epstein y Michael Jackson (imagen: Department of Justice) (vía Variety)

La publicación también señala que Jackson apareció en la lista de contactos de Epstein, junto con otras celebridades y figuras públicas como Mick Jagger, Alec Baldwin y Bill Clinton. Sin embargo, el propio reporte advierte que Epstein era conocido por exagerar sus vínculos con personas famosas, por lo que la presencia de un nombre en esa lista no implica por sí sola una relación cercana ni una acusación.

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También se menciona otra fotografía incluida en los archivos, donde aparecen Michael Jackson, Bill Clinton y Diana Ross en lo que parece ser un barco.

El exguardaespaldas de Jackson negó una relación cercana

Tras la aparición de la foto de Jackson con Epstein, Matt Fiddes, quien formó parte del equipo de seguridad del cantante, negó que hubiera una relación entre ambos. Según su versión, Jackson visitaba casas en Palm Beach porque quería vivir cerca de Barry Gibb, y la propiedad de Epstein fue una de varias que vio durante esa semana.

Fiddes aseguró que, en ese momento, no sabían quién era Epstein y que el encuentro se habría limitado a una visita inmobiliaria. “Michael nunca tuvo ni idea de quién era él ni los otros propietarios que conocimos”, escribió en Instagram.

El exintegrante del equipo de seguridad también rechazó que Epstein formara parte del círculo financiero del cantante. “Epstein no pertenecía a sus círculos financieros. ¡Puras tonterías!”, agregó.

Testimonios mencionan una llamada y un encuentro en Palm Beach

Además de las fotografías, Variety citó documentos del FBI incluidos en los archivos. En ellos, una acusadora de Epstein declaró que comenzó a verlo cuando tenía alrededor de 15 años y que, para su cumpleaños número 16, Epstein le regaló boletos para ver a Incubus.

Michael Jackson, Bill Clinton, y Diana Ross (imagen: Department of Justice) (vía Variety)

Según el reporte, después le preguntó quién era su cantante favorito y ella respondió que Michael Jackson. De acuerdo con esos documentos, Epstein hizo que Jackson la llamara por su cumpleaños. Un testigo entrevistado por el FBI en 2021 habría corroborado esa versión.

Otra acusadora de Epstein, Johanna Sjöberg, también mencionó a Jackson en documentos judiciales vinculados al caso de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Al ser interrogada sobre si había conocido a personas famosas mientras estaba con Epstein, respondió: “Conocí a Michael Jackson… En la casa de Jeffrey en Palm Beach.” Cuando le preguntaron si le había dado un masaje, contestó: “No lo hice.”

El reporte también parte de otro episodio: seguidores de Jackson difundieron una imagen falsa para intentar vincular al director Dan Reed, responsable de ‘Leaving Neverland’, con Epstein. Variety aclaró que la fotografía real mostraba a Noam Chomsky con Epstein, no a Reed. Hasta el momento de la publicación, el patrimonio de Michael Jackson no había respondido a la solicitud de comentario del medio.

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