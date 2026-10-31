Michael Douglas revela cómo se encuentra Jack Nicholson después de 16 años alejado del cine

Jack Nicholson es una de las grandes leyendas de Hollywood, pero también uno de los actores que más tiempo lleva alejado de la industria cinematográfica. Después de protagonizar algunas de las películas más importantes de las últimas décadas, el ganador de tres premios Óscar desapareció prácticamente de la vida pública, lo que ha provocado especulaciones sobre su salud y los motivos de su retiro.

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Ahora, su viejo amigo Michael Douglas, con quien trabajó en la producción de ‘Atrapado sin salida‘ (1975), ofreció nuevos detalles sobre su situación actual y explicó cómo transcurre la vida del intérprete a sus 89 años.

¿Qué dijo Michael Douglas sobre el estado actual de Jack Nicholson?

Durante un evento promocional de sus memorias One Helluva Ride, Michael Douglas fue interrogado sobre su relación con Jack Nicholson y el estado actual del protagonista de ‘El resplandor‘. Según informó Variety, el actor de 82 años confirmó que su amigo se encuentra bien, aunque reconoció que lleva mucho tiempo alejado del mundo del espectáculo.

Jack Nicholson y Michael Douglas en 2009 (Crédito: Alberto E. Rodriguez/Getty)

“Me habría gustado actuar con Jack,” comentó Douglas, quien lamentó que nunca hayan compartido pantalla pese a su larga amistad. Después agregó: “Ya no trabaja. Está bien. Ha desaparecido. Eso lo sé.”

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El protagonista de ‘Wall Street’ también explicó que todavía mantiene contacto con Nicholson y que este disfruta de una vida tranquila, lejos de las cámaras y las obligaciones profesionales.

“Todavía lo veo, pero él está bien. Anda por allá, cerca de su casa, caminando en pantuflas. Son cosas que pasan. Se lo merece. Lo entiendo. Es unos años mayor que yo, pero lo entiendo.”

Sus declaraciones sugieren que el alejamiento de Nicholson responde a una decisión personal y no necesariamente a los problemas de salud que se han mencionado en distintas ocasiones.

¿Por qué Jack Nicholson dejó de actuar?

La última participación cinematográfica de Jack Nicholson fue en ‘How Do You Know‘ (2010), una comedia romántica dirigida por James L. Brooks, en la que compartió créditos con Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.

Desde entonces, el actor no ha vuelto a aparecer en una película, aunque tampoco anunció oficialmente su retiro. Durante estos 16 años surgieron rumores sobre posibles dificultades para memorizar diálogos, versiones que el propio Nicholson rechazó. En 2017 se anunció su posible regreso con una adaptación estadounidense de ‘Toni Erdmann’, pero el proyecto nunca se concretó.

Sus apariciones públicas también se volvieron excepcionales. Una de las más recientes ocurrió en febrero de 2025, cuando asistió al especial por el 50 aniversario de ‘Saturday Night Live‘, acompañado por su hija Lorraine Nicholson. En abril de 2026, Lorraine compartió una fotografía de su padre junto a Joni Mitchell para celebrar su cumpleaños número 89, aunque no precisó cuándo había sido tomada.

La amistad de Michael Douglas y Jack Nicholson comenzó con un clásico del cine

Aunque nunca actuaron juntos, Michael Douglas y Jack Nicholson mantienen una relación profesional y personal que comenzó hace más de cinco décadas.

Jack Nicholson en un partido de la NBA en mayo de 2023 en Los Ángeles, California (Getty Images)

Douglas produjo ‘Atrapado sin salida‘ (1975), dirigida por Miloš Forman y protagonizada por Nicholson como Randle McMurphy. La película recibió nueve nominaciones al Óscar y consiguió cinco estatuillas, incluyendo mejor película y mejor actor.

Aquella producción representó un momento decisivo para ambos: Douglas obtuvo su primer Óscar como productor y Nicholson ganó el primero de sus tres premios de la Academia. Actualmente, Douglas también se encuentra alejado de la actuación. En 2025 reconoció que había decidido tomarse un descanso después de casi seis décadas de carrera, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar ante un proyecto especial.

Por ahora, ambos disfrutan de una etapa más tranquila, mientras Nicholson continúa manteniendo su vida privada lejos de la atención mediática.

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