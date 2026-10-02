Adicciones, excesos y amores prohibidos: Las revelaciones de Michael Douglas que casi retrasan su libro de memorias

Michael Douglas está por publicar unas memorias cuya preparación resultó más complicada de lo previsto e incluso puso a sudar a quienes trabajar en la edición. Un reporte de TheWrap señala que la franqueza del actor al reconstruir su vida privada puso en aprietos el calendario. El libro recorre su carrera y experiencias personales que, hasta ahora, había mantenido fuera del alcance de sus lectores.

Las memorias de Michael Douglas y cómo puso en aprietos a su editorial

One Helluva Ride llegará después de años de propuestas para que Douglas contara su historia. El hijo de Kirk Douglas construyó una trayectoria propia como actor y productor, con premios y películas reconocidas en todo el mundo. Sin embargo, convertir esos recuerdos en un libro listo para circular exigió bastante más que ordenar anécdotas.

De acuerdo con las fuentes consultadas por TheWrap, las descripciones de relaciones sexuales y consumo de drogas requirieron una revisión jurídica extensa en Estados Unidos e Inglaterra. El lanzamiento en librerías está programado para el 6 de octubre, con un anticipo multimillonario ya pagado, derechos vendidos en 25 países y una campaña de entrevistas preparada. Había mucho comprometido antes de cerrar el manuscrito.

Glenn Close y Michael Douglas en Atracción Fatal (Foto: IMDb)

El proceso incluyó ajustes de último momento después de intercambios privados entre Douglas y algunas de las personas mencionadas; no hay detalles sobre qué pasajes cambiaron ni quién solicitó modificaciones. Grand Central Publishing tampoco comentó sobre esas correcciones. A esa revisión de casi último momento se sumaron 80 fotografías inéditas incorporadas al final, muchas procedentes de la colección personal del actor. La aprobación llegó apenas minutos antes del plazo límite.

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Douglas habló sobre el tono del libro en su introducción: “La vida es desordenada y, por lo tanto, algunas partes de este libro también lo son. Gran parte de lo que estás a punto de leer nunca se lo he contado a nadie”. Sobre las relaciones sentimentales que revela, el actor añade: “Aquí se darán a conocer por primera vez algunas relaciones íntimas. Llamé a cada una de las mujeres involucradas y recibí su permiso para compartir nuestra historia”.

Las memorias también abarcan su adicción a las drogas y el cáncer en etapa cuatro que enfrentó. La presentación editorial también añade las dificultades de su hijo con las drogas y la prisión, además de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones. La propuesta es un compendio de recuerdos profesionales y experiencias familiares que tuvieron consecuencias mucho más allá de las cámaras.

Las mejores películas de Michael Douglas

Sus mejores películas admite preferencias distintas, pero sus dos premios Oscar, y nuestro amor cinéfilo hacia su trabajo, ofrecen puntos concretos para recorrer su carrera. El primero llegó como productor de Atrapado sin salida, premiada como Mejor película en la ceremonia de 1976. Douglas compartió aquel reconocimiento con Saul Zaentz, antes de recibir la estatuilla por una interpretación propia.

Michelle Pfeiffer y MIchael Douglas en ‘Ant-Man and the Wasp: Quatumania’ (Foto: IMDb)

Ese segundo triunfo ocurrió en 1988 gracias a Wall Street, dirigida por Oliver Stone. Su interpretación de Gordon Gekko le consiguió el Oscar a Mejor actor. Otra actuación destacada fue la de Liberace en Behind the Candelabra, dirigida por Steven Soderbergh. Ese trabajo le valió un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

La participación de Douglas en las películas de Ant-Man añadió grandes recaudaciones a su trayectoria. La primera entrega, estrenada en 2015, acumuló aproximadamente 518.9 millones de dólares en todo el mundo. Ant-Man and the Wasp mejoró el resultado en 2018, con alrededor de 623.1 millones de dólares mundiales. Quantumania terminó por debajo de ambas en 2023: obtuvo aproximadamente 476.1 millones de dólares mundiales. En conjunto, las tres películas suman cerca de 1.618 mil millones.

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