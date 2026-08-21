‘Michael 2’: Así es como la secuela abordará las acusaciones de abuso infantil, según Jaafar Jackson

La vida más madura de Michael Jackson quedará para la segunda parte de su biografía cinematográfica, una continuación que tendrá que entrar en el periodo más difícil de su trayectoria pública. Jaafar Jackson, actor y sobrino del cantante mejor conocido como Rey del pop, adelantó la perspectiva que espera encontrar en el guion de Michael 2, aunque aclaró que no participa en su escritura.

¿Qué dijo Jaafar Jackson sobre las acusaciones de abuso en Michael 2?

El intérprete de 30 años considera que dividir la historia permitió presentar primero al niño que creció bajo una disciplina severa y llegó a convertirse en estrella mundial. La siguiente película podrá ocuparse de los conflictos que rodearon a Michael cuando su vida privada comenzó a dominar los titulares. En una entrevista con GQ Middle East, Jaafar confirmó que el nuevo capítulo buscará ofrecer mayor información sobre los señalamientos bajo la perspectiva de su tío:

“Creo que la segunda película dará todavía más información bajo su punto de vista, porque, al final, las acusaciones siempre provienen de alguien más. Es la historia de alguien más. Es la idea de otra persona sobre lo que es, y está impulsada por una agenda. Y ese ha sido en verdad el problema que hemos tenido como familia: que la voz de Michael no sea escuchada. Creo que eso es muy, muy importante, especialmente en los últimos años”.

Jaafar Jackson como Michael (Foto: IMDb)

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Jaafar explicó que la primera entrega fue concebida como un origen necesario: “Esta primera película se concentra en Michael a partir de sus raíces. Así obtienes una idea de quién era antes de alcanzar todo el éxito y convertirse en el ícono que la gente conoce”. Añadió que su tío “nunca dejó de tratar a las personas con amabilidad” pese a lo que vivió y a las cosas que se dijeron sobre él. “Aunque estaba roto, su corazón siguió siendo el mismo. Espero que eso pueda sentirse en la segunda película”, concluyó.

Lionsgate tiene previsto iniciar la producción de la continuación hacia finales de 2026 o a principios de 2027. El estudio contempla un lanzamiento en 2028, aunque todavía no ha comunicado un día definitivo ni ha presentado una sinopsis oficial de Michael 2.

¿En qué consistieron esas acusaciones?

En 1993, Jordan Chandler, entonces de 13 años, acusó a Michael Jackson de abuso sexual. Aunque el cantante rechazó el señalamiento, la familia Chandler presentó una demanda civil y ambas partes alcanzaron un acuerdo económico en enero de 1994 que no incluyó una admisión de culpabilidad. El convenio civil no impidió que las autoridades continuaran investigando. Sin embargo, el caso penal perdió a su principal testigo cuando Chandler dejó de colaborar con los fiscales y dos grandes jurados no formularon cargos contra el artista por aquellos hechos.

Jaafar Jackson como Michael (Foto: IMDb)

Una década después surgió otra investigación relacionada con Gavin Arvizo, un adolescente que había aparecido junto a Jackson en el documental Living with Michael Jackson. Los fiscales acusaron al cantante de abuso sexual infantil, suministro de alcohol a un menor y conspiración, entre otros delitos. El proceso comenzó en febrero de 2005 y convocó a más de un centenar de testigos. La fiscalía sostuvo que Jackson había manipulado al adolescente y a su familia; la defensa cuestionó la credibilidad de los testimonios y argumentó que existían motivaciones económicas detrás del caso.

El 13 de junio de 2005, el jurado absolvió a Michael Jackson de los diez cargos sometidos a deliberación. Tras la muerte del cantante en 2009, Wade Robson y James Safechuck afirmaron que el cantante abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Ambos participaron en el documental Leaving Neverland, estrenado en 2019. Las entidades relacionadas con el patrimonio de Jackson han negado una y otra vez sus acusaciones. Robson y Safechuck mantienen demandas civiles contra compañías que estuvieron relacionadas con el artista. El juicio conjunto fue aplazado hasta febrero de 2028.

Michael llegó a los cines en abril bajo la dirección de Antoine Fuqua y con un guion de John Logan. A nivel mundial recaudó 1.016 mil millones de dólares. Ese total la convirtió en la primera película biográfica más taquillera de la historia.

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