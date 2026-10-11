Matthew Lillard confiesa que ‘Scream’ le pareció una película ‘malísima’ que nadie vería

Matthew Lillard confesó que su experiencia durante el rodaje de Scream quedó bastante lejos del entusiasmo que hoy despierta la película entre sus seguidores. En New York Comic Con, el intérprete de Stu Macher compartió cómo imaginaba su futuro profesional cuando trabajaba en aquella producción y por qué el resultado terminó contradiciendo sus pronósticos.

¿Cuál era la opinión de Matthew Lillard sobre Scream?

El encuentro permitió al actor hablar sobre etapa en la que todavía desconocía qué proyectos tendrían mayor importancia en su carrera como estrella de Hollywood. Sus compañeros ya participaban en series populares, y él también contemplaba la televisión como una oportunidad para conseguir estabilidad. La película de terror que estaban filmando en realidad no tenía el lugar privilegiado que alcanzaría después.

Lillard situó el recuerdo en un regreso a casa después de trabajar: “Estaba en el asiento trasero de un auto, volviendo del trabajo una noche, como a las seis de la mañana, cubierto de sangre”, relató. Durante el trayecto, los actores comentaban qué harían cuando terminaran su participación en la producción dirigida por Wes Craven.

Foto: Getty

Courteney Cox regresaría a Friends y Neve Campbell continuaría con Party of Five. Lillard acababa de participar en un episodio piloto y confiaba en que ese trabajo abriría otra puerta: “Esta película es malísima. Nadie la va a ver. Voy a convertirme en una estrella de televisión”, recordó que pensaba entonces.

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El desenlace de aquella apuesta fue bastante distinto: “Ese piloto nunca prosperó, y aquí estamos 30 años después”; también reconoció que nadie habría podido imaginar la dimensión que alcanzaría la historia de Ghostface con el paso del tiempo.

La realidad de aquella primera película

Los números terminaron contando una historia mucho más favorable, pues Scream se estrenó en Estados Unidos el 20 de diciembre de 1996 y acumuló aproximadamente 173 millones de dólares en todo el mundo, a partir de un presupuesto de producción de 14 millones, éxito total. Su primer fin de semana estadounidense dejó alrededor de 6.35 millones de dólares, pero la recaudación de ese mercado terminó por superar los 103 millones. Los territorios internacionales aportaron otros 70 millones.

Esta película presenta a un grupo de jóvenes de Woodsboro amenazados por un asesino enmascarado. Sus conocimientos sobre películas de terror adquieren importancia cuando intentan descubrir quién está detrás de los ataques. El reparto juntó a Lillard con Campbell y Cox, además de Skeet Ulrich, David Arquette y Drew Barrymore. La producción terminó dando origen a una franquicia de siete largometrajes hasta 2026 que se transformó en un clásico de culto.

Matthew Lillard en Scream (Foto: IMDb)

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Matthew Lillard volvió años después a la saga Scream

El actor tuvo otro capítulo en la franquicia con Scream 7. Kevin Williamson, guionista de la entrega original y director de la séptima, lo llamó para proponerle regresar. Lillard contó a Entertainment Weekly que recibió la llamada durante una caminata, cuando atendía asuntos de su empresa; la invitación lo sorprendió tanto que gritó de emoción:

“Había visto a Williamson apenas tres semanas antes, durante una noche de juegos en casa de Mike Flanagan. Así que tengo ese momento grabado para siempre en la memoria. Contesté el teléfono y estuvimos charlando de cosas triviales durante cinco minutos, hasta que me preguntó: ‘¿Quieres regresar?’. Literalmente reaccioné diciendo: ‘¡Dios mío!’. Hasta grité de la emoción.”

Durante la promoción, mantuvo en secreto los detalles de su participación y aseguró que no había contado a nadie cómo ocurriría el regreso de Stu. Scream 7 llegó a los cines el pasado 27 de febrero y retomó la historia de Sidney Prescott, nuevamente interpretada por Campbell. Paramount informó que la película superó los 200 millones de dólares mundiales y se convirtió en la entrega de mayor recaudación de la serie.

Con información de Variety.