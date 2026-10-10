‘Madre Siniestra’, la nueva película de terror con Jessica Chastain, arrasa en taquilla en su estreno

Mientras tanto ‘Verity’ y ‘Resident Evil’ mantienen su presencia en la cartelera

El cine de terror continúa demostrando su fortaleza comercial en 2026, y cómo las reseñas negativas no son suficiente para detener su atractivo. ‘Madre Siniestra‘ (‘Other Mommy’), la nueva película protagonizada por Jessica Chastain, consiguió un impresionante debut en la taquilla y se colocó en el primer lugar de la cartelera, pese a no haber tenido la mejor recepción entre la crítica.

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La producción de Blumhouse y Atomic Monster llega en un momento favorable para el género, después de los buenos resultados de títulos como ‘Obsession‘, ‘Backrooms‘ y ‘Resident Evil‘. Su estreno también coincidió con el lanzamiento de ‘El Poder de la Red‘ (‘The Social Reckoning’), la nueva película de Aaron Sorkin, que debutó en la cuarta posición.

¿Cuánto recaudó ‘Madre Siniestra’ en su primer día?

De acuerdo con información de Variety, ‘Madre Siniestra‘ recaudó US$12.6 millones durante el viernes 9 de octubre, con exhibiciones en 3,365 salas de Estados Unidos y Canadá. Esta cifra le permitió encabezar cómodamente la taquilla norteamericana y superar a otras producciones que actualmente se encuentran en cartelera.

Jessica Chastain en ‘Madre Siniestra’ (imagen: Universal Pictures)

El resultado es especialmente favorable si se considera que la película tuvo un presupuesto de producción de aproximadamente US$18 millones. Las proyecciones apuntan a que podría alcanzar los US$28 millones durante su primer fin de semana, una cifra que representaría un arranque importante para una producción de terror de presupuesto moderado.

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Aunque todavía es necesario considerar los gastos de publicidad y distribución para determinar su rentabilidad, el desempeño inicial sugiere que la película logró despertar un considerable interés entre los espectadores.

Su llegada también confirma el buen momento comercial que atraviesa el cine de terror en 2026, con varias producciones capaces de atraer al público sin depender de presupuestos comparables a los de las grandes franquicias de acción.

‘El Poder de la Red’ debuta en cuarto lugar y ‘Resident Evil’ mantiene su éxito

Mientras ‘Madre Siniestra‘ se apoderó del primer lugar, ‘Verity‘, el thriller protagonizado por Anne Hathaway, Josh Hartnett y Dakota Johnson, ocupó la segunda posición con US$4 millones el viernes. Se espera que sume otros US$14.2 millones durante el fin de semana, alcanzando un acumulado doméstico de US$56.6 millones.

En tercer lugar apareció ‘Resident Evil‘, dirigida por Zach Cregger, con US$2.32 millones adicionales. La adaptación del popular videojuego podría llegar a los US$138.37 millones acumulados en Norteamérica al concluir el domingo.

Por su parte, ‘El Poder de la Red‘, continuación (no oficial) de ‘Red Social‘ (2010), debutó en cuarto lugar con US$2.15 millones provenientes de 2,606 salas. Las estimaciones apuntan a una apertura de US$6 millones durante el fin de semana.

La película de Aaron Sorkin aborda las filtraciones de documentos internos de Facebook en 2021, con Jeremy Strong interpretando a Mark Zuckerberg, Mikey Madison como Frances Haugen y Jeremy Allen White como el periodista Jeff Horwitz.

Finalmente, ‘The Heart of the Beast‘, protagonizada por Brad Pitt, completó los primeros cinco lugares con US$1.96 millones.

Mikey Madison en ‘The Social Reckoning’ (imagen: Sony Pictures)

¿De qué trata ‘Madre Siniestra’ y qué dicen las críticas?

Dirigida por Rob Savage, responsable de ‘Host‘ y ‘The Boogeyman‘, ‘Madre Siniestra‘ adapta la novela Incidents Around the House, publicada en 2024 por Josh Malerman, autor de Bird Box.

La historia sigue a Bela, una niña que comienza a ser acechada por una entidad sobrenatural capaz de adoptar la apariencia de su madre. Jessica Chastain interpreta tanto a Ursula, la verdadera madre, como a la inquietante criatura conocida como Other Mommy.

A pesar de su prometedor desempeño comercial, la película ha recibido numerosas reseñas poco halagadoras. Entre los principales cuestionamientos aparecen su dependencia de los sustos repentinos, los efectos digitales y el desarrollo de su historia.

Sin embargo, estas opiniones no parecen haber impedido que el público se interese por la producción, cuyo resultado inicial podría convertirla en otro de los éxitos comerciales del cine de terror durante 2026.

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