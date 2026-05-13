Macaulay Culkin comparte emotivo recuerdo de Catherine O’Hara y dice que tenía ‘asuntos pendientes’

El actor habló sobre la pérdida de Catherine O’Hara y el vínculo que mantuvieron

La muerte de Catherine O’Hara sigue generando reacciones entre quienes compartieron con ella algunos de los momentos más recordados de su carrera. Ahora fue Macaulay Culkin, su hijo en pantalla en las películas de ‘Mi Pobre Angelito’, quien habló sobre el impacto que le dejó su partida y sobre una sensación muy personal: la idea de que todavía había algo inconcluso entre ambos.

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¿Qué dijo Macaulay Culkin sobre Catherine O’Hara?

En una nueva entrevista con Gentleman’s Journal, Macaulay Culkin habló sobre la muerte de Catherine O’Hara, ocurrida el 30 de enero. La actriz, ganadora del Emmy, falleció por una embolia pulmonar, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El cáncer rectal fue registrado como causa subyacente.

Catherine O’Hara (IMDb)

Para Culkin, la noticia no fue solamente la pérdida de una figura querida de Hollywood. También tocó una parte muy concreta de su propia historia como actor infantil, marcada para siempre por ‘Mi Pobre Angelito’ y ‘Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York’, donde Catherine O’Hara interpretó a Kate McCallister, madre de Kevin McCallister.

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“Cuando Catherine falleció en enero, eso me impactó”, dijo el actor. “Eso me afectó bastante, porque, ya sabes, fue demasiado pronto. Y sentí que teníamos asuntos pendientes. Definitivamente siento que tenía asuntos pendientes con ella, ¿sabes? Siento que le debía un favor, y no me gusta tener deudas pendientes.”

Una relación marcada por ‘Home Alone’

La relación entre ambos no quedó limitada a la pantalla. Catherine O’Hara acompañó a Macaulay Culkin en 2023, cuando el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En esa ceremonia, la actriz recordó el trabajo del entonces niño protagonista de ‘Home Alone’ y destacó la naturalidad con la que parecía actuar.

“Sé que trabajaste muy duro, lo sé”, dijo O’Hara en aquella ocasión. “Pero hiciste que actuar pareciera lo más natural del mundo.”

Ese momento volvió a cobrar peso después de su muerte. Culkin también compartió en Instagram un mensaje breve, pero cargado de duelo: “Mamá. Creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego.”

La publicación reflejó una tristeza muy íntima, lejos del simple homenaje público. Para muchos fans, O’Hara y Culkin quedaron asociados para siempre con una de las dinámicas familiares más reconocibles del cine navideño moderno.

Culkin reflexiona sobre las pérdidas de su pasado

En la misma entrevista, Macaulay Culkin también habló sobre la muerte de varios actores con los que trabajó en ‘Mi Pobre Angelito’. El actor relacionó esas pérdidas con su propia posición dentro de una generación muy particular de Hollywood, una que conoció desde niño y que, poco a poco, ha ido desapareciendo.

Catherine O’Hara en ‘Mi Pobre Angelito’ (imagen: 20th Century Studios)

“No soy la punta de la esfera, soy el fondo de la esfera. Soy el último vagón. Estoy reviviendo algo de esa vieja guardia de Hollywood; voy a ser uno de los últimos en pie cuando se trata de ese tipo de cosas.”

Sus palabras no solo apuntan a la nostalgia por ‘Home Alone’, sino también a la extraña carga de haber crecido dentro de la industria. Para Culkin, la muerte de Catherine O’Hara parece haber abierto una herida distinta: la de una despedida que llegó antes de que pudiera saldar esa deuda emocional que, según él, todavía sentía pendiente.

Con información de The Hollywood Reporter.

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