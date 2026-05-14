M. Night Shyamalan asegura que su nueva película ‘Remain’, ha sido mejor recibida que ‘Sexto Sentido’ en proyecciones de prueba

M. Night Shyamalan volvió a encender la curiosidad alrededor de su siguiente película. El director de ‘Sexto Sentido’, ‘El Protegido’, ‘Señales’ y ‘Fragmentado’ presentó nuevos detalles de ‘Remain’, su próximo thriller romántico sobrenatural, durante la presentación upfront de Warner Bros. Discovery en Nueva York. La cinta, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor y Julie Hagerty, llegará a cines el 5 de febrero de 2027 y marca una colaboración poco habitual entre el cineasta y el escritor Nicholas Sparks, autor de ‘The Notebook’ (Diario de una pasión).

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¿Por qué Shyamalan dice que ‘Remain’ ocupa un lugar especial en su carrera?

Durante el evento, M. Night Shyamalan explicó que ‘Remain’ nació de una conversación inesperada con Nicholas Sparks, un autor asociado de forma directa con el romance. El propio cineasta reconoció esa diferencia entre ambos mundos creativos al presentar el proyecto: “Mi nueva película comenzó con una conversación, una conversación inesperada, con un célebre autor, Nicholas Sparks”. Luego añadió: “Vendió más de 130 millones de libros en todo el mundo y escribió una de las historias de amor más icónicas de la historia, ‘Diario de una pasión’. El romance es su territorio. El mío es un poco diferente.”

M. Night Shyamalan (Imagen: Photofest)

La mezcla, según Shyamalan, surgió precisamente del choque entre dos sensibilidades. Sparks trabaja desde el melodrama romántico, mientras que el director suele moverse en terrenos más inquietantes: el suspenso, la tensión, los giros narrativos y las historias que dejan una sensación incómoda después de terminar. En sus palabras: “Me atrae el suspense, los giros inesperados, la tensión y las historias que te dejan un poco inquieto mucho después de haber terminado. Eso me hace sentir como en casa.”

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El proyecto sigue a Tate Gordon, un arquitecto recluido que llega a un pequeño pueblo costero para completar su nuevo trabajo. Ahí conoce a una mujer misteriosa que lo saca de su aislamiento y lo coloca en medio de un misterio mortal que rodea al lugar.

Shyamalan presume sus mejores pruebas de audiencia

La declaración más llamativa llegó cuando M. Night Shyamalan habló de las proyecciones de prueba de ‘Remain’. El director afirmó: “Entre nosotros, es la película mejor calificada [en proyecciones de prueba] de mi carrera.” La frase no es menor si se considera que su carrera incluye títulos como ‘Sexto Sentido’, película que lo convirtió en uno de los nombres más comentados de Hollywood a finales de los años noventa, además de ‘El Protegido’, ‘Señales’ y ‘Fragmentado’.

El cineasta también confirmó que la película se encuentra actualmente en postproducción: “Ahora estamos en la fase de postproducción, buscando cada detalle.” Su expectativa, dijo, es que el público experimente las dos fuerzas principales del proyecto al mismo tiempo: el impulso romántico y una inquietud silenciosa que permanezca después de verla.

Shyamalan llega a ‘Remain’ después de ‘Trap’, thriller de 2024 protagonizado por Josh Hartnett, donde un asesino serial asiste a un concierto y descubre que el evento forma parte de un operativo policial. Con su nueva película, el director apuesta por un cruce menos obvio: romance, misterio sobrenatural y suspenso psicológico, ahora bajo el peso de una promesa ambiciosa sobre la recepción temprana del público.

La película no es una adaptación de la novela de Nicholas Sparks

Otro punto relevante de la presentación fue la manera en que M. Night Shyamalan explicó el vínculo entre la película y el libro de Nicholas Sparks. Aunque ambos proyectos parten de la misma historia, el largometraje no debe presentarse como una adaptación directa de la novela, ni el libro como una versión literaria hecha a partir del guion.

‘El Sexto Sentido’ (imagen: Photofest)

La idea fue desarrollada en conjunto por Shyamalan y Sparks, pero cada uno la llevó a su propio terreno creativo. Sparks trabajó la historia como novela, publicada el año pasado, mientras que Shyamalan la transformó en una película. Por eso, el proyecto funciona más como dos interpretaciones paralelas de un mismo concepto que como el traslado tradicional de una obra literaria al cine.

De acuerdo con el cineasta, la colaboración nació de una serie de preguntas sobre el miedo, la emoción y aquello que permanece en la memoria. Ese intercambio permitió unir el romance asociado al autor de ‘The Notebook’ con el suspenso y el misterio sobrenatural característicos del director.

Con información de The Hollywood Reporter.

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