Elon Musk critica ‘La Odisea’ por su casting y dice que Nolan solo quiere ganar premios

El empresario acusó al director de buscar premios con su casting, mientras la cinta se prepara para su estreno

Elon Musk volvió a dirigir críticas contra ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero, luego de que se confirmara parte del reparto de la ambiciosa adaptación del poema épico atribuido a Homero. La cinta, que llegará a los cines el 17 de julio de 2026, ya venía generando polémica por diversos motivos, y ahora ésta se mueve al terreno político y cultural por los comentarios del empresario en X.

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¿Por qué Elon Musk volvió a criticar ‘La Odisea’?

La nueva polémica comenzó después de que un perfil de Time sobre Christopher Nolan, publicado el 12 de mayo, confirmara que Lupita Nyong’o interpretará a Helena de Troya, una de las figuras más famosas de la mitología griega. El mismo texto reveló que la actriz también tendrá un segundo papel: Clitemnestra, hermana de Helena y esposa de Agamenón.

Elon Musk (imagen: Getty)

La elección de Lupita Nyong’o ya había sido atacada meses atrás, cuando todavía circulaba como rumor. En febrero, Elon Musk amplificó una publicación que calificaba como “un insulto” a Homero la posibilidad de que la actriz diera vida a Helena. En ese momento, el empresario añadió otro comentario contra el director: “Chris Nolan ha perdido su integridad.”

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Ahora, con la confirmación del papel, Musk retomó sus críticas. El empresario respondió “Cierto” a una publicación del comentarista conservador Matt Walsh, quien cuestionó de forma despectiva el casting de Nyong’o como Helena de Troya y sugirió que Nolan tomó esa decisión por presión cultural.

Musk acusa a Nolan de buscar premios con sus decisiones de reparto

El comentario más directo de Elon Musk contra Christopher Nolan llegó cuando el empresario afirmó que el director “quiere los premios”. La frase apareció como respuesta a una publicación que relacionaba el casting de ‘La Odisea’ con los estándares de representación e inclusión de los Oscar para competir por Mejor Película.

Sin embargo, esa lectura no corresponde del todo con el funcionamiento real de las reglas. Los estándares establecidos por la Academia no se reducen a la elección de actores frente a cámara. Para que una película sea elegible en la categoría de Mejor Película, debe cumplir criterios que pueden involucrar reparto, tema, jefaturas de departamento, equipo técnico, programas de aprendizaje o desarrollo de audiencias. Es decir, no se trata de una regla que obligue a modificar personajes específicos para competir por el premio.

La crítica de Musk también se extendió a otras decisiones de casting. Según Variety, el empresario reposteó publicaciones que se burlaban de la masculinidad de Elliot Page, quien trabajó previamente con Christopher Nolan en ‘Inception’. También compartió mensajes que acusaban al director de pisotear la tumba de Homero por sus elecciones para la película.

‘La Odisea’ llegará en 2026 como uno de los grandes estrenos de Nolan

Más allá de la polémica, ‘La Odisea’ se perfila como uno de los proyectos más grandes en la carrera reciente de Christopher Nolan. La película está escrita y dirigida por el cineasta, con producción de Emma Thomas y el propio Nolan, y será distribuida por Universal Pictures.

Mia Goth y Anne Hathaway en ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

El reparto incluye a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antínoo y Charlize Theron como Calipso. La cinta adapta el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca después de la Guerra de Troya, una travesía marcada por dioses, criaturas mitológicas y conflictos familiares.

Nolan viene de una de las etapas más exitosas de su carrera tras ‘Oppenheimer’, por lo que la expectativa alrededor de su siguiente película es alta. Pero antes de llegar a salas, ‘La Odisea’ ya quedó atrapada en una batalla cultural que excede el interés por Homero, el cine épico o la fidelidad al material original. En el centro de esa discusión, Musk volvió a usar X para convertir el casting de una película en otro frente de confrontación pública.

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