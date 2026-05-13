Karla Sofía Gascón compara a su nueva villana con Darth Vader en su regreso al cine

La actriz vuelve al cine con ‘Trinidad’, un western español donde interpreta a una villana del Viejo Oeste

Karla Sofía Gascón ya tiene listo su primer gran papel después de ‘Emilia Pérez’ y de la controversia que marcó su campaña rumbo al Oscar. La actriz española forma parte del elenco de ‘Trinidad’, un western de acción y aventura producido por ISII Group, donde interpreta a la viuda Bronson, una antagonista que la propia intérprete comparó con Darth Vader por su capacidad de manipulación y su vínculo con el lado oscuro del relato.

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¿Qué papel interpreta Karla Sofía Gascón en ‘Trinidad’?

En una entrevista reciente, Karla Sofía Gascón habló sobre su participación en ‘Trinidad’, película escrita y dirigida por Laura Alvea y José Ortuño. La cinta está ambientada en el Viejo Oeste estadounidense, aunque fue rodada en las Islas Canarias, y sigue a una joven española interpretada por Gabriela Andrada, quien viaja con su madre, interpretada por Paz Vega, y su hermana, interpretada por Sofía Allepuz, para escapar de problemas legales.

Karla Sofía Gascón en ‘Trinidad’ (imagen: ISII Group)

La protagonista encuentra una nueva vida como pistolera, pero ese camino también le genera enemigos. Entre ellos aparece la viuda Bronson, el personaje de Karla Sofía Gascón, descrito por la actriz como una figura amarga, resentida y opuesta al avance de los tiempos.

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“Lo que más me atrajo fue la oportunidad de interpretar a otro gran personaje. Cuando me ofrecieron participar en un western, lo primero que pensé fue en jugar con caballos y armas, pero lo que me ofrecieron fue mucho mejor: una villana lisiada y amargada con un profundo resentimiento hacia el progreso.”

La actriz también explicó que se trata de su primera película completamente en inglés, con acento sureño. Sobre la construcción del personaje, lanzó una comparación directa con una de las figuras más famosas de la cultura popular: “Esencialmente, es una versión femenina de Darth Vader, con el poder del lado oscuro y una gran capacidad de manipulación. Si no fuera por el contexto, fácilmente podría ser una gran supervillana de cómic.”

Un western español con ambición internacional

‘Trinidad’ es presentado por ISII Group como su proyecto insignia rumbo al mercado de Cannes. La compañía, encabezada por Silvia Carvalho, fue fundada en 2024 y busca posicionarse con una línea de producción enfocada en películas con identidad propia, atractivo comercial y posibilidades de circulación internacional.

La ejecutiva describió la película como un título central dentro de la estrategia de la empresa. “Trinidad es claramente nuestro título estrella, pero no llegamos con un solo proyecto. Traemos una amplia gama de proyectos originales propios, incluyendo próximos estrenos cinematográficos y dos producciones de alto perfil en producción, una de ellas en inglés.” ‘Trinidad’ tiene estreno previsto en España para el 13 de noviembre de 2026 a través de Deep Com Roots, brazo de ventas y distribución del grupo.

Karla Sofía Gascón también elogió al elenco y al equipo creativo del filme. La actriz señaló que trabajó con artistas muy comprometidos con la película, capaces de fortalecer el resultado colectivo desde su entrega al oficio y al proyecto.

La actriz vuelve a hablar de la controversia tras ‘Emilia Pérez’

La entrevista también tocó la controversia que rodeó a Karla Sofía Gascón durante la campaña de premios de ‘Emilia Pérez’, luego de que volvieran a circular publicaciones antiguas en redes sociales. La actriz fue interrogada sobre si aceptar un papel de villana tenía alguna relación directa con la forma en que fue percibida durante ese episodio.

Karla Sofia Gascón en entrevista con CNN

Gascón respondió que sus decisiones actorales pasan por el desafío interpretativo y por la oportunidad de explorar distintas facetas humanas. En ese sentido, sostuvo que la viuda Bronson está muy lejos de su propia personalidad y también de la imagen negativa que, según ella, algunas personas intentaron asociarle durante la polémica.

Respecto al escándalo, la actriz sugirió que, con la distancia del tiempo, lo ve como una narrativa construida para afectar su campaña en la temporada de premios. De acuerdo con su postura, alguien habría decidido fijar una idea determinada sobre ella ante el público y acomodar los hechos para reforzar esa percepción.

Karla Sofía Gascón adelantó que más adelante hablará con mayor detalle sobre lo ocurrido. Mientras tanto, su regreso al cine llegará con una antagonista del Viejo Oeste marcada por el resentimiento, la oscuridad y una capacidad de manipulación que la propia actriz vincula con el terreno de las grandes supervillanas.

Con información de The Hollywood Reporter.

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