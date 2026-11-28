Luis de Llano aseguró que no ofrecerá una segunda disculpa pública a Sasha Sokol, pese a que un juzgado rechazó el mensaje que difundió como parte de la sentencia civil en su contra. Durante una entrevista con Pati Chapoy para el programa ‘Ventaneando’, el productor defendió su postura y sostuvo que ha sido víctima de un linchamiento mediático que afectó su carrera profesional y su situación económica. Su equipo legal también cuestionó las exigencias judiciales y acusó a la defensa de la cantante de intentar convertir un proceso civil en uno penal.

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¿Por qué Luis de Llano se niega a ofrecer otra disculpa a Sasha Sokol?

El conflicto explotó después de que De Llano publicara una disculpa el 2 de noviembre, como parte de las obligaciones establecidas en la sentencia por daño moral que obtuvo Sasha Sokol. Sin embargo, el juzgado determinó que el mensaje no cumplía con el texto aprobado y ordenó una nueva medida de arresto administrativo de 36 horas.

Luis de Llano (Getty Images)

Durante la entrevista, el productor insistió en que ya había ofrecido una disculpa. Su defensa confirmó que no habrá una segunda, al considerar que existen irregularidades en el procedimiento.

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Uno de sus representantes legales sostuvo que la redacción exigida podría llevar el asunto al ámbito penal, situación que calificó como un supuesto fraude a la ley.

Desde el principio esto es una persecución para pasar de un juicio civil a un juicio penal, porque el texto conlleva la intención de pasar a Luis al ámbito penal y eso se llama fraude a la ley. Está tipificado.

La defensa argumentó que el texto debía ser elaborado por la autoridad judicial y no por alguna de las partes involucradas. También aseguró que su contenido podría vulnerar derechos constitucionales del productor.

Estas afirmaciones corresponden a la postura de sus abogados y no modifican la existencia de una sentencia civil firme en su contra.

Luis de Llano asegura que vive de su pensión y busca reducir la indemnización

Durante la misma conversación, Luis de Llano habló sobre las consecuencias económicas que, según él, ha enfrentado desde que Sasha Sokol denunció públicamente su relación, iniciada cuando ella tenía 14 años y él 39.

El productor aseguró que busca revisar el monto establecido como reparación del daño, pues considera que la cantidad es desproporcionada respecto a sus ingresos actuales.

No puede ser porque yo me jubilé de Televisa en el año 2016, desafortunadamente debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima, no he tenido el trabajo que tenía antes.

De Llano explicó que actualmente depende de su pensión y de apoyos gubernamentales. También mencionó que mantiene responsabilidades económicas con sus hijas, quienes continúan estudiando.

Su defensa sostiene que el productor ya cumplió cuatro de las seis medidas establecidas en la sentencia y que la controversia actual se concentra en las obligaciones pendientes.

El productor pide a Sasha Sokol que diga la verdad

La entrevista también abordó las diferencias que persisten entre ambas partes después de varios años de litigio. Cuando Pati Chapoy preguntó a De Llano qué le diría actualmente a la cantante, el productor respondió:

Sasha Sokol (Fotografía: Victor Chavez/WireImage)

Lo único que le pediría es que diga la verdad.

Sus declaraciones ocurren paralelamente al hecho de que Sasha Sokol criticó públicamente la representación de su historia en la serie ‘Timbiriche’, disponible en ViX, aunque la entrevista no fue presentada como una respuesta directa a esa controversia.

La cantante ha insistido en que las resoluciones judiciales respaldan su denuncia y ha criticado los intentos de presentar su experiencia como una historia de seducción iniciada por una menor de edad.

Por ahora, el desacuerdo sobre la disculpa pública y la reparación económica mantiene abierto el conflicto relacionado con el cumplimiento de la sentencia civil.

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