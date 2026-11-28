El filme mantiene el primer lugar en la taquilla durante su segunda semana en cines

‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha‘ continúa dominando la taquilla norteamericana durante su segunda semana en cartelera, incluso con la llegada de nuevas producciones que buscan aprovechar las celebraciones de Acción de Gracias. La precuela dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada consiguió mantenerse por encima de ‘La Nueva Focker’, la comedia que reúne a Ben Stiller y Robert De Niro, y ‘Hexed’, la nueva película animada de Disney. Los resultados refuerzan el buen desempeño comercial de la franquicia, que ha conseguido atraer nuevamente a los espectadores.

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¿Cuánto recaudó ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ durante Acción de Gracias?

De acuerdo con información publicada por Variety, ‘Amanecer en la cosecha’ consiguió 22.5 millones de dólares durante el viernes 27 de noviembre en Norteamérica, manteniendo el primer lugar de la taquilla por encima de sus principales competidores.

La película continúa proyectándose en 4,018 salas y se espera que acumule 83.5 millones de dólares durante el periodo que concluye el domingo 29 de noviembre. Si se cumplen estas estimaciones, alcanzaría una recaudación norteamericana de aproximadamente 231.68 millones de dólares.

Joseph Zada ​​y McKenna Grace en ‘Los juegos del hambre: Amanecer sobre la cosecha’ (Crédito: Murray Close / Lionsgate)

El resultado llega después de un primer fin de semana en el que la producción debutó con 119.3 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto mayor estreno de la franquicia.

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Además, la película consiguió recientemente establecer un récord para la saga al recaudar 12.88 millones de dólares durante su primer lunes de exhibición, superando la marca que ‘Los juegos del hambre: En llamas’ mantenía desde 2013.

‘La Nueva Focker’ y ‘Hexed’ ocupan el segundo y tercer lugar

Aunque ‘Los juegos del hambre’ continúa liderando la taquilla, los nuevos estrenos también han conseguido atraer espectadores durante el periodo de Acción de Gracias.

En segundo lugar aparece ‘La Nueva Focker’, titulada originalmente ‘Focker-in-Law’, que recaudó 10.5 millones de dólares el viernes en 3,382 salas norteamericanas. La película, cuarta entrega de la franquicia iniciada con ‘La familia de mi novia’ en 2000, reúne nuevamente a Ben Stiller y Robert De Niro. En esta ocasión, la historia gira alrededor de Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, quien presenta a su novia Olivia, interpretada por Ariana Grande, a su familia.

Según Variety, la comedia podría recaudar aproximadamente 40.1 millones de dólares acumulados para el domingo. Por otro lado, ‘Hexed’, la nueva producción animada de Disney, consiguió el tercer lugar con 8.45 millones de dólares durante el viernes.

La película sigue a una adolescente que descubre sus poderes mágicos y termina transportada a un mundo de fantasía. Su elenco de voces incluye a Hailee Steinfeld, Rashida Jones y Jodie Foster.

Disney espera que la cinta alcance aproximadamente 33.36 millones de dólares durante sus primeros cinco días en cartelera.

La franquicia de ‘Los juegos del hambre’ supera los 3,400 millones de dólares

El desempeño de ‘Amanecer en la cosecha’ también ha contribuido a que las seis películas de ‘Los juegos del hambre’ superen conjuntamente los 3,437 millones de dólares de recaudación mundial, según las cifras reportadas.

‘Hexed’ (imagen: Disney)

La nueva entrega cuenta la historia de un joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, celebrados 24 años antes de los acontecimientos de la película original.

El reparto incluye a McKenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning y Kieran Culkin, además de las apariciones de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

Mientras tanto, otros títulos como ‘Ebenezer‘, protagonizada por Johnny Depp, y ‘I Play Rocky’ completaron los cinco primeros lugares de la taquilla del viernes, con 3.3 y 2.73 millones de dólares, respectivamente. Aunque todavía faltan los resultados definitivos del fin de semana, las estimaciones colocan nuevamente a ‘Amanecer en la cosecha’ como la principal película del mercado norteamericano.

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