La muerte de un policía de Boston en medio de una tormenta de nieve dio origen a uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. Netflix recupera esta historia en ‘Los Juicios de Karen Read’, una serie documental de tres episodios que examina las circunstancias del fallecimiento de John O’Keefe, las acusaciones contra su entonces novia, las irregularidades en la investigación policial y los procesos judiciales que dividieron a la opinión pública.

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La producción cuenta con entrevistas a familiares de la víctima, testigos, investigadores e integrantes del jurado, aunque Karen Read no participó en ella.

¿Qué pasó realmente con John O’Keefe?

John O’Keefe era un policía de 46 años que había trabajado durante 16 años en el Departamento de Policía de Boston. Aunque no tenía hijos propios, se había convertido en el tutor legal de sus dos sobrinos tras la muerte de sus padres en 2014. Al momento de su fallecimiento mantenía una relación sentimental con Karen Read, quien trabajaba en el sector financiero y como profesora universitaria.

Karen Read en ‘Los juicios de Karen Read’ (imagen: IMDb)

La noche del 28 de enero de 2022, la pareja salió a beber con un grupo de amigos en Canton, Massachusetts. Algunos de los presentes decidieron continuar la reunión en casa de Brian Albert, otro integrante de la policía de Boston.

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Read condujo a O’Keefe hasta la propiedad y, según su versión de los hechos, lo vio entrar en la vivienda antes de marcharse. Sin embargo, las personas que asistieron a la reunión negaron que el policía hubiera ingresado al inmueble. Tras intentar comunicarse con su novio sin obtener respuesta, Read salió a buscarlo en compañía de dos amigas, Jennifer McCabe y Kerry Roberts. Las mujeres encontraron a O’Keefe inconsciente en la nieve, frente a la casa de Albert. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

La autopsia determinó que el policía había fallecido a consecuencia de traumatismos contundentes en la cabeza e hipotermia, aunque la manera de su muerte quedó clasificada como indeterminada.

Las acusaciones contra Karen Read y las inconsistencias de la investigación

La fiscalía sostuvo que Read había atropellado a su novio con su camioneta mientras conducía bajo los efectos del alcohol y posteriormente lo había abandonado en la nieve. Los mensajes y correos de voz intercambiados por la pareja también fueron utilizados para demostrar que atravesaban dificultades en su relación.

Entre las principales pruebas presentadas por los investigadores se encontraban fragmentos de una luz trasera del vehículo de Read, recuperados en el lugar donde fue encontrado O’Keefe. Los abogados de la acusada, Alan Jackson y David Yannetti, cuestionaron el origen de estos fragmentos y plantearon la posibilidad de que el policía hubiera sido agredido dentro de la casa de Albert. Argumentaron, además, que las heridas presentes en sus brazos eran compatibles con el ataque de un perro.

‘Los juicios de Karen Read’ (imagen: Netflix)

Otro elemento que generó controversia fue una búsqueda realizada en Google desde el teléfono de McCabe sobre cuánto tiempo tarda una persona en morir por exposición al frío. La fiscalía y la defensa discreparon sobre el momento en que se efectuó dicha consulta.

La credibilidad de la investigación también quedó comprometida cuando salieron a la luz mensajes ofensivos que Michael Proctor, el principal investigador del caso, había enviado a amigos y compañeros sobre Read. El agente fue despedido de la Policía Estatal de Massachusetts en marzo de 2025.

¿Por qué el caso de Karen Read se volvió tan mediático?

Desde antes del inicio del primer juicio, el caso había adquirido notoriedad en redes sociales. Numerosos internautas respaldaron la teoría de un supuesto encubrimiento policial, mientras que varios testigos denunciaron ser víctimas de acoso e intimidación. Uno de los personajes más polémicos fue el bloguero Aidan Kearney, conocido como Turtleboy, quien dedicó cientos de transmisiones a defender a Read y cuestionar la versión de las autoridades. Su cobertura derivó en acusaciones penales por presunta intimidación de testigos.

El fiscal de distrito Michael Morrissey rechazó públicamente las acusaciones de encubrimiento:

Las teorías de la conspiración no son pruebas.

La participación de Proctor en el documental de Netflix también ha provocado críticas. El exinvestigador relata buena parte de los acontecimientos, mientras que la madre y el hermano de O’Keefe ofrecen su perspectiva sobre el caso.

¿Qué pasó con Karen Read y dónde está actualmente?

Escena de ‘Los juicios de Karen Read’ (imagen: Netflix)

El primer juicio contra Read terminó el 1 de julio de 2024 sin un veredicto, debido a que los integrantes del jurado no consiguieron alcanzar una decisión unánime.

En el segundo proceso, el 18 de junio de 2025, Read fue absuelta de los cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario mientras conducía bajo los efectos del alcohol y abandono del lugar de un accidente mortal. Únicamente fue declarada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió una sentencia de un año de libertad condicional, que concluyó en junio de 2026.

Sin embargo, las disputas legales están lejos de terminar. Read presentó demandas contra investigadores, testigos y departamentos policiales, mientras que la familia de O’Keefe mantiene una demanda civil por muerte injusta en su contra. También enfrenta una demanda por difamación presentada por varios testigos.

Actualmente, Read está concentrada en estos procesos judiciales y prepara un videopodcast junto a su abogado, Alan Jackson, titulado ‘Read Between the Lines’, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. A pesar de los dos juicios y la enorme atención mediática que ha recibido el caso, las circunstancias exactas de la muerte de John O’Keefe siguen siendo objeto de disputa.

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