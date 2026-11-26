HBO Max presentó el primer teaser de ‘Sonnental’, un thriller criminal protagonizado por Lisa Vicari, quien interpretó a Martha Nielsen en ‘Dark’. La serie cuenta con Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de la producción de Netflix, como productores ejecutivos. Sus seis episodios se estrenarán en marzo de 2027 y seguirán a una investigadora […]

HBO Max presentó el primer teaser de ‘Sonnental’, un thriller criminal protagonizado por Lisa Vicari, quien interpretó a Martha Nielsen en ‘Dark’. La serie cuenta con Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de la producción de Netflix, como productores ejecutivos. Sus seis episodios se estrenarán en marzo de 2027 y seguirán a una investigadora que regresa a su pueblo natal para resolver varios asesinatos relacionados con un macabro libro infantil alemán del siglo XIX.

¿De qué trata ‘Sonnental’?

Vicari interpreta a Anja Vogler, una perfiladora de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), enviada a Sonnental para investigar un asesinato especialmente cruel. En el pueblo también viven su madre, Kerstin, y Max, el hijo al que dejó atrás.

Cuando aparecen más víctimas, Anja descubre que los crímenes reproducen motivos de ‘Struwwelpeter’, un libro infantil alemán. Según la sinopsis oficial de HBO Max, cada asesinato funciona como una acusación, aunque la investigadora todavía debe averiguar qué pretende castigar el responsable y contra quién dirige sus mensajes.

Peter Kurth, conocido por ‘Babylon Berlin’, interpreta al investigador Norbert Troschitz. El reparto incluye a Jan Friedrichsen como Max y a Iris Böhm como Kerstin, además de Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević y Stipe Erceg.

¿Qué es ‘Struwwelpeter’, el libro que inspira los crímenes?

‘Der Struwwelpeter’, conocido en español como ‘Pedro Melenas’, es un libro ilustrado del médico y escritor alemán Heinrich Hoffmann, publicado originalmente en 1845. Sus relatos en verso advierten a los niños sobre las consecuencias de desobedecer mediante castigos grotescos y, en ocasiones, mortales.

Entre sus historias están la de un niño que pierde los pulgares por chupárselos, la de una niña que muere quemada después de jugar con cerillos y la de otro pequeño que se niega a comer hasta morir de hambre. El personaje que da título al libro lleva el cabello y las uñas desmesuradamente largos porque no se los corta.

HBO Max no ha revelado cuáles de esos cuentos aparecerán en ‘Sonnental’ ni cómo los utilizará el asesino.

¿Qué participación tienen los creadores de ‘Dark’?

La serie fue creada por Matija Dragojević, quien encabeza los guiones junto a Bob Konrad, conocido por ‘Kleo’ y ‘4 Blocks’. Lennart Ruff está a cargo de la dirección y Christian Stangassinger es el director de fotografía.

‘Dark’ (imagen: Netflix)

Friese y Odar participan como productores ejecutivos a través de su compañía Dark Ways. Ambos crearon ‘Dark’, que concluyó en Netflix en 2020 después de tres temporadas. Posteriormente desarrollaron ‘1899’, cancelada por la plataforma tras su primera entrega.

No se ha anunciado una conexión narrativa entre ‘Sonnental’ y ‘Dark’, ni se han confirmado elementos sobrenaturales en la nueva serie.

¿Cuándo se estrena ‘Sonnental’ en HBO Max?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los seis episodios estarán disponibles juntos en HBO Max en marzo de 2027. La plataforma todavía no ha anunciado el día exacto del estreno.