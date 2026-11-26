Constance Wang, exdirectora de operaciones de FTX, criticó a Netflix por la manera en que fue representada en la serie

La miniserie ‘The Altruists’, estrenada el pasado 19 de noviembre en la plataforma de Netflix y protagonizada por Julia Garner y Anthony Boyle, enfrenta cuestionamientos por parte de una de las personas involucradas en los acontecimientos que inspiraron su historia. Constance Wang, antigua directora de operaciones de FTX, compartió en redes su inconformidad con la producción creada por Graham Moore y acusó a sus responsables de representar incorrectamente a distintos personajes reales.

¿De qué trata ‘The Altruists’?

Titulada ‘Los altruistas’ en México, esta producción reconstruye el ascenso y la caída de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. La historia toma sentido alrededor de Sam Bankman-Fried, fundador de la compañía, y Caroline Ellison, quien estuvo al frente de Alameda Research, una empresa de operaciones financieras relacionada con FTX.

Anthony Boyle interpreta a Bankman-Fried, mientras que Julia Garner toma el papel de Ellison. La serie presenta a ambos como jóvenes ambiciosos que buscaban transformar el sistema financiero mediante las criptomonedas, pero su relación sentimental también tiene un lugar importante dentro del argumento, el cual explora cómo sus decisiones empresariales terminaron involucradas en uno de los mayores escándalos de fraude del sector.

Constance Wang en los Globos de Oro (Foto: Getty)

La serie consta de ocho episodios y cuenta con Madison Hu como Constance Wang, además de Karan Soni como Nishad Singh, Eugene Young como Gary Wang y Alex Lawther como Sam Trabucco. Graham Moore, ganador del Oscar por el guion de ‘El código Enigma’, desarrolló el proyecto junto a Jacqueline Hoyt. Importa destacar que Barack y Michelle Obama participaron como productores ejecutivos mediante Higher Ground Productions.

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El caso real tuvo consecuencias judiciales de cuidado, pues Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión en marzo de 2024, después de ser declarado culpable de siete delitos relacionados con fraude y conspiración. Ellison, quien testificó contra él, recibió una sentencia de dos años de prisión. La investigación examinó el uso indebido de miles de millones de dólares pertenecientes a clientes de FTX.

Constance Wang acusa a Netflix de hacerle un retrato estereotipado

Después de ver la miniserie con antiguos compañeros de FTX y Alameda Research, Constance Wang compartió sus impresiones a través de su perfil en X. La empresaria aseguró que la representación de los acontecimientos distaba mucho de sus recuerdos y cuestionó las libertades creativas utilizadas por los guionistas. “La gente me ha preguntado si Netflix me consultó. No lo hizo“, escribió. Posteriormente, criticó un elemento específico de la actuación:

“Una sola charla al menos le habría ahorrado a Madison Hu, quien me interpreta, el trabajo de utilizar un acento chino que yo no tengo. Se siente muy estereotipado, aunque, pensándolo bien, es Netflix. ¿Qué esperábamos?”.

‘The Altruists’ (Foto: Netflix)

Para el medio Cointelegraph, Wang también cuestionó la representación de Changpeng Zhao, conocido como CZ, fundador de Binance, comentó que FTX comenzó sus operaciones en Hong Kong y que numerosos trabajadores asiáticos participaron en su crecimiento: “Me parecieron racistas los estereotipos sobre los asiáticos y la cultura china”.

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“Mis impresiones iniciales eran malas, pero todavía me sorprende que sea tan mala“, declaró después de terminar la miniserie. También sostuvo que la historia tenía muy poca relación con los hechos que presenció. “Quizá disfruten ‘The Altruists’ como una comedia romántica. Para quienes la vimos juntos, se sintió como la historia de otras personas a la que le pusieron nuestros nombres”, agregó.

¿A qué se dedica exactamente Constance Wang?

Actualmente, Wang es cofundadora de Pacifica, una plataforma dedicada a las operaciones con criptomonedas que hace uso de herramientas de inteligencia artificial. El proyecto comenzó a desarrollarse el año pasado y es su regreso profesional al sector después de la desaparición de FTX. También participa en entrevistas y espacios especializados donde comparte su experiencia sobre los mercados digitales y los riesgos de las empresas financieras.