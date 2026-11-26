El cineasta volvió a hablar sobre la franquicia de James Bond y compartió su opinión sobre Jack O'Connell, protagonista de su nueva película 'Ink'

El director británico Danny Boyle, responsable de ‘Trainspotting’ y ‘Quisiera ser millonario’, compartió su opinión sobre la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond y el futuro de la franquicia. Durante una entrevista en el pódcast Alchemy with Anthony Mason, el cineasta habló sobre las cualidades que busca en una estrella cinematográfica y destacó el talento de Jack O’Connell, protagonista de su reciente película ‘Ink’.

¿Por qué Danny Boyle opina que Jack O’Connell habría sido un gran James Bond?

La elección de Robert Pattinson como el nuevo agente 007 puso fin a varios meses, años para algunos, de especulaciones sobre quién sucedería a Daniel Craig. Entre los nombres que circularon durante el proceso se encontraba Jack O’Connell, actor británico reconocido por sus interpretaciones en ‘Pecadores’ y ‘Exterminio: El Templo de Huesos’. A él lo conocemos por sus personajes violentos o atormentados, hombres que a menudo enfrentan situaciones extremas.

Boyle conoce de cerca el trabajo de O’Connell, pues lo dirigió recientemente en ‘Ink’, una película ambientada en la industria periodística británica de finales de los años sesenta. Durante la promoción del proyecto, el cineasta fue interrogado sobre la posibilidad de que su protagonista hubiera interpretado al agente secreto y claro que tiene una opinión sólida.

Danny Boyle (Foto: Getty)

“Jack O’Connell también habría sido un gran Bond”, dijo Boyle durante su participación en el pódcast. También reconoció que, después de la contratación de Pattinson, comenzaron a circular propuestas (su servidora protestó) para convertir a O’Connell en el próximo villano de James Bond. El director respaldó esa posibilidad y comentó que ambos intérpretes poseen características que podrían funcionar especialmente bien en una misma película.

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“Tienen esa cualidad que hace que quieras mirarlos”, explicó Boyle, y señaló que resulta difícil identificar exactamente qué distingue a determinados intérpretes, aunque conoce bien esa característica cuando observa sus actuaciones. “Es imposible cuantificar qué es; de otra manera, todos la compraríamos para nosotros mismos. Pero está ahí y quieres seguirlos”.

En octubre, durante la promoción de ‘Ink’, Boyle ya había dicho que O’Connell podía interpretar a Bond, opinión que surgió después de observar el trabajo del actor en diferentes producciones, incluida ‘Back to Black’, donde interpretó a Blake Fielder-Civil, expareja de Amy Winehouse. También destacó su participación en ‘Pecadores’ como el vampiro irlandés Remmick, dirigida por Ryan Coogler.

En ‘Ink’, O’Connell interpreta a Larry Lamb, periodista que desempeñó un papel importante en la transformación del periódico británico The Sun. La película también cuenta con Guy Pearce como Rupert Murdoch y Claire Foy como Jules Davies. La producción, basada en la obra teatral de James Graham, tendrá un estreno limitado en cines el 11 de diciembre y estará disponible en Netflix para Estados Unidos y Latinoamérica el 8 de enero de 2027.

El papel de Danny Boyle en la franquicia del 007

Danny Boyle estuvo contratado para dirigir la vigésima quinta película de James Bond, que luego recibió el título de ‘Sin tiempo para morir’. La llegada se anunció en mayo de 2018, cuando Daniel Craig todavía se preparaba para despedirse del personaje. El cineasta trabajaba en una propuesta original junto al guionista John Hodge, colaborador suyo en ‘Trainspotting’.

Jack O’Connell (Foto: Ray-Ban)

Sin embargo, apenas unos meses después, Boyle abandonó la producción por diferencias creativas con los responsables de la franquicia. Su salida fue confirmada en agosto de 2018 mediante un comunicado de los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, junto con Craig. Poco después explicó que el desacuerdo estaba relacionado con el tratamiento del guion que había desarrollado junto a Hodge.

Boyle defendió su colaboración con el escritor y prefirió abandonar el proyecto cuando los productores decidieron considerar otra dirección para la historia. Finalmente, Cary Joji Fukunaga asumió la dirección de la película, cuyo estreno tuvo lugar en 2021. Fue la despedida de Daniel Craig después de cinco entregas.

Aunque nunca terminó dirigiendo una película de la franquicia, Boyle tuvo una participación especial en la historia de Bond. Recordemos que en 2012 dirigió la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, que brilló por esa secuencia protagonizada por Daniel Craig y la reina Isabel II. El segmento mostraba al agente 007 visitando el Palacio de Buckingham antes de acompañar a la monarca en un recorrido ficticio en helicóptero.

Además, el cineasta ya había propuesto a Robert Pattinson como James Bond en 2019, después de verlo protagonizar ‘High Life’, de Claire Denis. En aquel momento explicó a The Guardian que, mientras observaba la película, comenzó a imaginar al actor interpretando al agente secreto. Su elección terminó haciéndose realidad siete años después.

La nueva película de James Bond con Robert Pattinson no tiene fecha de estreno.

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