‘Los asesinos de Colosio’: ¿De qué trata y cuántos episodios tiene la serie de HBO Max?

A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, uno de los episodios más impactantes de la política mexicana reciente volverá a ser tema de conversación, tal vez incluso fuera de México. En esta ocasión no se trata de un nuevo informe oficial ni de una declaración política, sino de una producción documental que retoma el caso desde otro ángulo. HBO Max prepara el estreno de ‘Los asesinos de Colosio’, una docuserie que busca revisar lo ocurrido en 1994 con material inédito y nuevas voces que, hasta ahora, no habían formado parte del relato televisivo.

También te puede interesar: Personal de HBO no confía en Paramount: ‘Cuando se cerró el acuerdo con Netflix, Ted Sarandos llamó inmediatamente’

¿De qué trata ‘Los asesinos de Colosio’?

La serie documental se enfoca en reconstruir el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. A partir de documentos desclasificados, testimonios inéditos y entrevistas con personajes clave, la producción examina las inconsistencias y vacíos que han rodeado el caso durante años.

Carlos Salinas de Gortari en ‘Los asesinos de Colosio’ (imagen: HBO Max)

El proyecto no se limita a narrar los hechos conocidos, sino que pone el énfasis en las dudas que persisten: si realmente hubo un solo responsable, qué irregularidades marcaron la investigación original y qué elementos fueron ignorados en su momento. En ese sentido, la docuserie plantea una revisión crítica del expediente, incorporando nuevas interpretaciones sobre uno de los crímenes más discutidos en la historia contemporánea de México.

También lee: Labrinth, compositor de ‘Euphoria’, lanza mensaje contra la serie y dice que está harto de la industria

Además, se incluyen entrevistas con figuras directamente vinculadas al caso, entre ellas el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien se encontraba en el poder cuando ocurrió el asesinato. También participan periodistas, exfuncionarios y personas cercanas al contexto del magnicidio, lo que permite ampliar el panorama más allá de la versión oficial.

Testimonios inéditos y nuevas líneas de investigación

Uno de los elementos centrales de la serie es la inclusión de testimonios que no habían sido difundidos previamente. Destaca la participación de familiares de Mario Aburto Martínez, señalado como autor material del crimen y condenado a 45 años de prisión. Su versión, junto con otras voces, busca aportar matices a una narrativa que durante décadas se ha considerado cerrada.

La docuserie también aborda las contradicciones dentro de la investigación original, así como pruebas que, según el enfoque del proyecto, no fueron consideradas en su momento. Entre los participantes se encuentran Laura Elena Colosio Murrieta, hermana del candidato asesinado; la periodista Laura Sánchez Ley; Dora Elena Cortés Juárez, autora de investigaciones sobre el caso; y Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

El contexto reciente también juega un papel importante. La producción llega después de la reactivación del caso por parte de la Fiscalía General de la República en noviembre de 2025, cuando se retomaron líneas de investigación relacionadas con la posible existencia de un segundo tirador. En ese marco, se menciona el proceso contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, señalado como presunto implicado.

Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari en ‘Los asesinos de Colosio’ (imagen: HBO Max)

¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrena?

‘Los asesinos de Colosio’ consta de tres episodios y estará disponible en HBO Max a partir del 19 de marzo de 2026. La plataforma liberará todos los capítulos el mismo día, lo que permitirá ver la serie completa en formato maratón.

La producción forma parte del catálogo de HBO Original para América Latina y fue realizada por PAR Producciones para Warner Bros. Discovery. El tráiler oficial ya fue publicado en los canales digitales de la plataforma, anticipando una narrativa centrada en el análisis de pruebas, reconstrucción de hechos y confrontación de versiones.

Con este lanzamiento, el caso Colosio vuelve a ser revisado desde una perspectiva audiovisual que combina archivo, entrevistas y nuevas líneas de interpretación. A más de 30 años del crimen, la serie retoma preguntas que siguen sin una respuesta definitiva dentro de la memoria colectiva del país.

No te vayas sin leer: ‘La Oficina’: Cómo la cultura mexicana inspiró la nueva adaptación de Gaz Alazraki