‘La Oficina’: Cómo la cultura mexicana inspiró la nueva adaptación de Gaz Alazraki

Las adaptaciones televisivas suelen enfrentarse al desafío de trasladar una historia que ya conquistó al público hacia otro contexto cultural sin perder su esencia. Ese reto resulta todavía más complejo cuando se trata de una comedia que depende tanto de las costumbres sociales como de la observación cotidiana del trabajo.

El director mexicano Gaz Alazraki decidió asumir ese riesgo con La Oficina, una reinterpretación nacional del famoso formato creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant. Según explicó el guionista, Marcos Bucay, en entrevista con Excélsior, el proyecto tomó bastante inspiración de la realidad laboral mexicana.

A pocos días de su estreno, la serie ya tiene a los fans en el borde de la silla gracias a su contenido promocional de redes sociales. La producción va con todo y nos presentará una mirada satírica sobre la vida de la clase obrera en México, ambientada en una empresa muy especial.

Gaz Alazraki en cine y televisión

Gaz Alazraki (Foto: IMDb)

¿Quién está detrás de esta nueva versión de La Oficina? La respuesta es uno de los directores mexicanos que más visibilidad ha tenido en el entretenimiento del siglo XXI.

Gary “Gaz” Alazraki se hizo famoso entre el gran público con Nosotros los Nobles, esa comedia que se convirtió en uno de los éxitos comerciales más recordados del cine mexicano en la década pasada. Posteriormente, dio el salto a las plataformas digitales con Club de Cuervos, serie que narró las intrigas dentro de un club de fútbol ficticio. Aquella producción, distribuida por Netflix, pulió su reputación como creador de comedias con personajes excéntricos.

La historia de La Oficina mexicana se ubica en la sucursal hidrocálida de una empresa llamada Olimpo, dedicada a la fabricación de jabones. Dentro de ese espacio laboral se desarrollan situaciones absurdas protagonizadas por un grupo de empleados disfuncionales.

Ricky Gervais felicitó a Gaz Alazraki

La nueva adaptación mexicana también recibió una reacción inesperada por parte de uno de los creadores de la serie original. Según relató el propio Alazraki en declaraciones citadas por Excélsior, el actor y comediante Ricky Gervais le envió un mensaje breve después de conocer el proyecto.

“Me mandó una línea muy breve felicitándome y pidiéndome que adapte After Life. No está en mi radar hacer eso, no por el momento, porque no quiero andar adaptando tantas cosas”, comentó el director.

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce (Foto: IMDb)

The Office se convirtió en una de las comedias televisivas más influyentes del siglo XXI, con adaptaciones en distintos países y una versión estadounidense que ya es un clásico de culto. La versión mexicana tiene la aspiración de integrarse a ese mapa internacional, pero con un enfoque que prioriza el humor mexicano y las dinámicas laborales del país.

Cómo la cultura mexicana influyó en La Oficina

La base de la serie se construyó a partir de experiencias personales de sus creadores. Marcos Bucay explicó a Excélsior que varias ideas surgieron de recuerdos de su juventud. El guionista relató que comenzó a trabajar a los 15 años en la fábrica de telas de su familia; ese entorno le permitió ver de cerca la relación entre empleados y jefes.

“Yo empecé trabajando en la fábrica de telas de mi papá a los 15 años… observaba a la gente que trabajaba ahí y veía cómo trataban a mi abuelo, a mi papá”, comentó Bucay, para quien esas experiencias se transformaron en material narrativo. Ese ambiente laboral ofrecía un terreno rico para la comedia.

El equipo creativo también incorporó personajes inspirados en personas reales que los guionistas conocieron en distintos trabajos. Un ejemplo es el personaje del Buki, un bodeguero que remite a figuras que Bucay vio en cuando era joven. “Hay un personaje que se llama El Buki… yo conocía a alguien muy parecido a él de cuando trabajaba ahí”, relató el guionista.

La serie tiene como personaje principal a Jerónimo Ponce, un jefe de poco tacto interpretado por Fernando Bonilla que colocará a sus empleados en todo tipo de situaciones inconvenientes.

La Oficina de Gaz Alazraki se estrena en Amazon Prime Video el 13 de marzo.

