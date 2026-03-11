El humor en ‘La Oficina’, nueva serie de Gaz Alazraki: Así fue la adaptación y el casting de esta esperada producción de Prime Video

Durante la presentación de ‘La Oficina’, el director Gaz Alazraki explicó cómo el equipo creativo encontró su propia voz

‘La Oficina’, la adaptación mexicana de la popular serie ‘The Office’, ha requerido un gran trabajo para traducir el humor del falso documental a un contexto latinoamericano. Durante la conferencia de prensa y presentación de los primeros episodios, el director y productor Gaz Alazraki habló sobre el reto creativo que implicó trabajar con un formato tan conocido y, al mismo tiempo, encontrar una identidad propia para la versión mexicana. En el evento también participaron integrantes del elenco, entre ellos Fernando Bonilla, quien interpreta al jefe de la oficina.

¿Cómo se adaptó ‘The Office’ a un contexto mexicano?

De acuerdo con Gaz Alazraki, el equipo creativo comenzó el proyecto con un fuerte apego al material original. En las primeras etapas de desarrollo, los guionistas trabajaban con referencias directas de la serie que inspiró la adaptación, pero con el paso del tiempo el proceso de escritura fue cambiando.

Póster de ‘La Oficina’ (imagen: Amazon Prime Video)

El director explicó que, conforme avanzaron los borradores, el grupo de guionistas y directores empezó a construir su propio enfoque para los personajes y el tono de la serie.

“Conforme fueron pasando los borradores, el equipo que Marcos Bucay liderea, fue encontrando su propia voz, fueron encontrando a sus propios personajes”.

Según relató, uno de los lineamientos que recibieron desde los responsables de la franquicia original fue evitar repetir los mismos chistes o historias que ya habían aparecido en otras versiones de la serie. En lugar de eso, la adaptación debía funcionar como una reinterpretación del formato.

“La instrucción de la BBC y de Ricky Gervais era: ‘ya no quiero ver más adaptaciones, quiero ver el cover del show’, lo cual era muy bueno para nosotros, era lo que buscábamos, para no repetir los chistes y las historias”.

Para el equipo creativo, esta indicación permitió que la versión mexicana desarrollara su propio tono, apoyándose en la estructura del falso documental, pero explorando nuevas dinámicas entre los personajes.

Gaz Alazraki explica el proceso de casting y la evolución de los personajes

Durante la presentación, Gaz Alazraki también destacó el trabajo realizado durante el proceso de casting, que definió la química del elenco que aparece en pantalla.

El director señaló que la selección de actores fue un proceso amplio y prolongado. De acuerdo con lo explicado en la conferencia, el equipo de casting revisó a más de mil intérpretes antes de definir el reparto final.

“Alex Reza y su equipo vieron a 1,300 actores para llegar a estos finos, fantásticos chicos, que ha sido de mis cosas favoritas estar con ellos”.

Según explicó el director, uno de los elementos clave fue observar cómo funcionaban los actores dentro del espacio central de la serie: la oficina. A partir de esas pruebas, el equipo fue definiendo las relaciones entre los personajes y la dinámica del grupo.

Alazraki también subrayó la experiencia del elenco en el ámbito de la comedia y el trabajo actoral. Durante su intervención, destacó la preparación de los intérpretes que integran el reparto.

Un elenco de primer nivel

El director habló de la “profunda formación actoral y cómica” del equipo y añadió que “todos han estado trabaje y trabaje en tratar de ser los mejores comediantes posibles”.

Además del proceso de selección, el equipo creativo puso énfasis en la trayectoria que varios integrantes del elenco han construido dentro de la comedia y el teatro.

De acuerdo con Gaz Alazraki, muchos de los actores que participan en ‘La Oficina’ han desarrollado su carrera durante años dentro de espacios de formación y enseñanza de comedia. Ese trabajo previo fue uno de los factores que influyó en la elección final del reparto.

Fernando Bonilla en ‘La Oficina’

Todo apunta a que esa preparación fue clave para lograr el tipo de interacción que exige una serie de formato coral, en la que el humor surge tanto de las situaciones como de la dinámica entre los personajes.

De esta forma el proceso de trabajo permitió que cada actor aportara matices propios a su personaje, algo que contribuyó a que la versión mexicana construyera una identidad distinta dentro de la franquicia.

Fernando Bonilla explica el potencial de ‘La Oficina’

Durante la misma conferencia, Fernando Bonilla, quien interpreta al jefe Jerónimo dentro de la serie, habló sobre el tipo de dinámicas que explora la historia y sobre el potencial narrativo que ofrece el entorno de una oficina.

El actor señaló que la serie puede entenderse como una especie de reflejo de la sociedad, ya que reúne a personajes con personalidades distintas dentro de un mismo espacio.

“Creo que ‘La Oficina’ en general es una muestra de cómo es una sociedad. Entonces, creo que lo interesante fue construir una pequeña esfera heterogénea con distintos caracteres, sobre todo una dinámica de poder reconocible …”.

‘La Oficina’ (imagen: Amazon Prime Video)

Bonilla explicó que uno de los elementos centrales de la historia es la relación de poder entre los trabajadores y su jefe. En el caso de su personaje, esa autoridad no necesariamente proviene de su capacidad, sino de su posición dentro de la empresa.

“…y la tierra fértil que apuntala ahí está muy depositada en la idea de que, además de que su jefe es inepto, incompetente, inoportuno o inconsciente, te puede correr, porque es el hijo del dueño. Entonces se hace un corralito de juegos que está puesto en una oficina, que es donde menos daño le va a hacer a la empresa, y eso es infinito, pues por más estúpido que sea, pues nadie lo va a echar”.

Para el actor, esa estructura jerárquica abre múltiples posibilidades para el desarrollo de situaciones cómicas y conflictos entre los personajes, un elemento que ha sido parte fundamental del éxito de las distintas versiones de ‘The Office’ alrededor del mundo.

