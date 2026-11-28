La forja del Anillo Único fue uno de los momentos centrales de la tercera temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’, pero para el director Stefan Schwartz la secuencia tuvo además una conexión personal inesperada. El realizador, encargado del episodio 7, ‘Orodruin’, reveló que su relación con la obra de J.R.R. Tolkien comenzó desde su infancia gracias a su padre, un analista junguiano que leía constantemente ‘El Señor de los Anillos’.

También te puede interesar: ‘Los Anillos de Poder’: Creadores responden a las duras críticas de los fans y defienden su serie

Esa formación terminó influyendo en la manera en que Schwartz entendió el simbolismo de la historia y, posiblemente, en la decisión de los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay de asignarle precisamente el episodio donde Sauron completa la creación del objeto que definirá buena parte del futuro de la Tierra Media.

¿Qué historia personal conectó a Stefan Schwartz con Tolkien?

En entrevista con ScreenRant, Schwartz explicó que su padre era analista junguiano y que El Señor de los Anillos formaba parte habitual de sus lecturas. Según el director, esa influencia llegó desde muy temprano y terminó moldeando su propia interpretación de la obra.

‘Los Anillos de Poder’, tercera temporada (imagen: Amazon Prime Video)

“Mi padre era analista junguiano y leyó ‘El Señor de los Anillos’ una enorme cantidad de veces. Lo leía como lectura antes de dormir, así que también me impregnó de ‘El Señor de los Anillos’ desde muy joven”.

También lee: ‘Los Anillos de Poder’: Creadores explican el final de la tercera temporada y adelantan qué veremos en la cuarta

Schwartz añadió que, durante sus primeras conversaciones con Payne y McKay, habló sobre Jung, el simbolismo de la luz y la oscuridad y el espíritu general de Tolkien. El realizador cree que esa perspectiva pudo ser una de las razones por las que los productores pensaron que era la persona indicada para abordar la la forja.

Aunque terminó dirigiendo uno de los momentos más importantes de la temporada, Schwartz aseguró que inicialmente no sabía que le correspondería esa secuencia.

Así se construyó la forja del Anillo Único

El episodio muestra a Sauron, interpretado por Charlie Vickers, buscando la manera de completar el Anillo Único después de descubrir, a través de Celeborn, el secreto relacionado con los materiales de los tres anillos élficos.

Para Schwartz, la escena no debía sostener únicamente una escalada constante de intensidad. El director explicó que preparó alrededor de 20 momentos dramáticos y trabajó con Vickers para alternar explosiones de energía con pausas.

“Porque creo que no puedes simplemente construir, construir y construir. Necesitas respiraciones y necesitas momentos de calma”, señaló.

La producción utilizó estructuras de iluminación diseñadas por el director de fotografía Gavin Finney para simular explosiones ascendentes de lava, además de máquinas de viento. Schwartz daba indicaciones a Vickers sobre elementos que no estaban físicamente presentes en el set, mientras el actor añadía dolor, emoción y tensión a cada momento de de la secuencia.

El episodio también llegó a los cines

Sauron forjando el Anillo Único en el tráiler de la temporada 3 de ‘Los Anillos de Poder’ (imagen: Amazon Prime Video)

Schwartz aclaró que el capítulo no fue rodado con cámaras especiales para IMAX, sino con las mismas cámaras 4K utilizadas durante el resto de la producción. Sin embargo, pudo ver el episodio posteriormente en una sala de cine llena de seguidores.

El director recordó que muchos asistentes llevaban orejas de elfo y que el público permaneció completamente en silencio durante la forja del Anillo y las escenas del Balrog, antes de celebrar el final del episodio.

Schwartz también confirmó que ya existen conversaciones iniciales sobre su posible regreso para la cuarta temporada: “Sin duda hay voluntad de regresar, y espero que todo eso ocurra, pero todavía no hay nada firmado”.

Por ahora, su futuro dentro de ‘Los Anillos de Poder’ sigue sin estar confirmado, aunque su vínculo con Tolkien terminó llevándolo hasta uno de los momentos más reconocibles y decisivos de la historia de Sauron.

No te vayas sin leer: Peter Jackson revela nuevos detalles de las próximas películas de ‘El Señor de los Anillos’ y confirma avances en ‘Tintín 2’