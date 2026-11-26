La tercera temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ terminó modificando la fórmula utilizada por la serie en sus entregas anteriores. En lugar de cerrar con otra batalla masiva, los creadores J.D. Payne y Patrick McKay decidieron convertir la forja del Anillo Único en el verdadero clímax de la historia. El […]

La tercera temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ terminó modificando la fórmula utilizada por la serie en sus entregas anteriores. En lugar de cerrar con otra batalla masiva, los creadores J.D. Payne y Patrick McKay decidieron convertir la forja del Anillo Único en el verdadero clímax de la historia.

El episodio final también dejó a Sauron, interpretado por Charlie Vickers, en manos de Númenor después de entregarse voluntariamente a sus enemigos, preparando así una nueva etapa de su ascenso. Tras la confirmación de una cuarta temporada por parte de Amazon, los showrunners explicaron a TV Guide las decisiones detrás de este desenlace y adelantaron que la relación entre Sauron y Pharazôn tendrá un papel especialmente importante en lo que viene.

¿Por qué la temporada 3 no terminó con otra gran batalla?

Las dos primeras temporadas habían culminado con enfrentamientos entre grandes ejércitos, pero Payne explicó que esta vez querían modificar la estructura narrativa.

Sauron en la temporada 3 de ‘Los Anillos de Poder’ (imagen: Amazon Prime Video)

“Queríamos que esta temporada tuviera una estructura diferente”, señaló. “Esta vez comenzamos la temporada con una gran batalla porque estábamos dando un salto de cinco años y queríamos mostrar que ahora estamos en la guerra de los elfos y Sauron. Así que, en lugar de construir hacia otra gran batalla, esta temporada podía construirse hacia la forja del Anillo Único”.

La temporada construyó así su cierre hacia hacia la creación del objeto que permitirá a Sauron dominar los demás Anillos de Poder. Después de buscar durante buena parte de los episodios el secreto de los tres anillos élficos, finalmente consigue la información de Celeborn, interpretado por Jamie Campbell Bower.

McKay aseguró que la secuencia fue trabajada prácticamente durante toda la producción. “Nunca sentimos realmente que hubiéramos terminado”, explicó, detallando que realizaron tres rondas de mezcla de sonido para integrar efectos visuales, la actuación de Vickers, la música de Bear McCreary y el diseño sonoro.

Sauron entra en la etapa más oscura de la historia

La creación del Anillo Único también marca un momento decisivo para el resto de los personajes. Según McKay, la serie se encuentra ahora en el “corazón oscuro de la historia”, con Sauron cada vez más poderoso y dejando consecuencias directas sobre quienes lo rodean.

El showrunner señaló que algunos personajes originales de la adaptación podrían terminar corrompidos, mientras otros morirán de forma trágica. “Los destinos de los personajes están de pronto a la vuelta de la esquina, y todavía quedan más por llegar”.

A diferencia de figuras como Galadriel o Elrond, cuyo destino general está establecido dentro de las historias de Tolkien, personajes creados específicamente para la serie como Arondir o Theo permiten a los guionistas explorar desenlaces menos previsibles. La producción se encuentra ya aproximadamente a tres quintas partes del arco de cinco temporadas originalmente planeado.

Pharazôn será clave para la cuarta temporada

Celeborn y Galadriel en el tráiler de ‘Los Anillos de Poder’, temporada 3 (imagen: Amazon Prime Video)

El final deja a Sauron entregándose a los númenóreanos sin combatir, después de que Pharazôn, interpretado por Trystan Gravelle, se imponga sobre él en el campo de batalla. Esa decisión abre una nueva dinámica política para la siguiente temporada.

McKay adelantó que poner juntos a ambos personajes es una posibilidad especialmente atractiva: “La idea de poner a esos dos actores en una habitación y dejarlos cocinar es muy, muy emocionante y potente para nosotros”.

Payne añadió que Pharazôn representa un desafío diferente para el Señor Oscuro. Galadriel era una guerrera y Celebrimbor un artista, mientras Pharazôn es un político acostumbrado a la manipulación, el engaño y el ejercicio del poder.

La cuarta temporada tendrá así una nueva relación central entre Sauron, y Pharazôn, mientras Númenor ocupa cada vez un lugar más importante en la historia y el poder del Anillo Único empieza a transformar definitivamente el equilibrio de la Tierra Media.